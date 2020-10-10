Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu

10 Ekim 2020 Cumartesi, 15:26

Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkisinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını, halen kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle sürekli farklı noktalara sıçrayan alevler, son olarak bir siteye sıçradı. Site içerisinde bulunan birçok bina alev alırken, bir yaşlı kadın ve kocası alevlerin evlerine geldiğini fark edince evine koşmaya çalıştı. Demir bariyeri aşarak evine gitmeye çalışan yaşlı kadını görevliler güçlükle engelleri. Yaşlı kadın ve kocası uzun uğraşlar sonucu alandan uzaklaştırılırdı. Daha sonra yangının kendi evlerine sıçramadığını öğrenen yaşlı adam, "İnşallah herkes zararsız bir şekilde bu yangını atlatır" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Diğer yandan sitede alev alan daireler kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.