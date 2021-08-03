Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve yurttaşların ölüm kalım savaşı
Muğla Marmaris'te 6. gününe giren yangınlarda itfaiye ekiplerinin ve yurttaşların ölüm kalım mücadelesi kameralara yansıdı. Bir yandan alevlerle mücadele edip diğer yandan da çaresizce koşturan itfaiye ekiplerine zor anlarında polis ekiplerinin TOMA'ları yetişti. Marmaris Bölgesi'ndeki TOMA'lar da alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına katıldı.
Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise söndürme ekiplerine destek veren yurttaşlar adeta tırnakları ile alevlere karşı mücadele verdi. Aniden yön değiştiren alevlere karşı hazırlıksız yakalanan yurttaşlar yangından kaçmak yerine elleri ile yeri kazıyıp alevlerin üzerine kum atarak söndürmeye çalıştılar. Gökova Körfezi'ne kadar ulaşan yangında ise karayolunu aşan alevler ise adeta felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
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