Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve yurttaşların ölüm kalım savaşı

03 Ağustos 2021 Salı, 08:48

Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise söndürme ekiplerine destek veren yurttaşlar adeta tırnakları ile alevlere karşı mücadele verdi. Aniden yön değiştiren alevlere karşı hazırlıksız yakalanan yurttaşlar yangından kaçmak yerine elleri ile yeri kazıyıp alevlerin üzerine kum atarak söndürmeye çalıştılar. Gökova Körfezi'ne kadar ulaşan yangında ise karayolunu aşan alevler ise adeta felaketin boyutunu gözler önüne serdi.