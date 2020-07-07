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Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün başlayan kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle küle dönen orman ve tarım arazileri havadan görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2020 Salı, 07:59

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple dün saat 14.50'de başlayan orman yangını sabaha dek sürdü.

Bu sabah, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan amfibik uçak ve helikopterler ile yangına müdahale başladı. Yangın nedeniyle küle dönen orman ve tarım arazileri havadan görüntülendi.

Yangında yüzlerce hektar orman alanı kül oldu. Yalova köyü yakınında oluşturulan Türk Telekom'un 10. Yıl Hatıra Ormanı da alevlerden nasibini aldı. Hatıra ormanı kül oldu.


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