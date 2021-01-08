Yankesicilik için taksi kiralayıp yabancı turistleri dolandırdı

08 Ocak 2021 Cuma, 15:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir ihbar üzerine "yankesicilik” yaptığı belirlenen kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Ticari taksi kullanarak seyahat eden yabancı uyruklu kişilere ait para, telefon vb. eşyaları el çabukluğu yöntemiyle çaldığı tespit edilen Köksal F, 20 Aralık'ta Eyüpsultan’da bulunan ikametinde yakalandı.

Zanlının, daha önce de farklı tarihlerde meydana gelen 3’ü “yankesicilik” ve biri "kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf” olmak üzere 4 ayrı suçundan dolayı arandığı tespit edildi.

Köksal K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.