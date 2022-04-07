Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
Samsun'da adres karışıklığı nedeniyle başka bir binayı yıkan kepçe operatörü konuştu. İsminin Emre olduğu öğrenilen operatör, müteahhidin kendi yerini karıştırdığını ve arsayı kendisinin zannettiğini iddia etti.
Samsun’da adres karışıklığının kepçe operatöründen değil müteahhitten kaynaklandığı ortaya çıktı. Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken, adres karışıklığından ötürü başka bir firma gelip binayı yıktı. Konu emniyete taşındı. Müteahhitlerin anlaşmasıyla konu çözüldü.
Şaşkınlık veren olayın sebebi ilk anda binayı yıkan kepçe operatörünün adresi karıştırması olarak yansıdı ancak bugün yıkımı gerçekleştiren Emre adlı kepçe operatörü konuşarak olaya açıklık getirdi. 17 yıllık mesleğinde ilk kez bu durumu yaşadığını söyleyen ve soyadını açıklamayan Emre, kendisini yıkıma götüren müteahhidin kendi yerini karıştırdığını ve arsayı kendisinin zannettiğini iddia etti.
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