Yanmış ağaç gövdesi anıt olarak sahile dikildi

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:23

Geçen yıl 28 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş'ta etkili olan ve 70 bin hektar ormanlık alanın yanıp kül olduğu büyük orman yangınında, 2'si orman işçisi olmak üzere 7 kişi hayatını kaybederken, 33 binin üzerinde çiftlik hayvanı ile binlerce yaban hayvanı öldü.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (DEKAFOK) talebi ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, yaşanan yangının unutulmaması, başta orman işçileri olmak üzere hayatını kaybedenlerin anısına Sorgun sahiline orman yangınında yanmış, yaklaşık 60 yaşındaki bir kızılçam ağacının gövdesi anıt olarak dikildi. Yanmış ağaç gövdesinin üzerine de hayatın yeniden başladığını simgelemek amacıyla da çeşitli renklerde kuş yuvaları yerleştirildi.