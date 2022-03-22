'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sipsi kültürü de yok olacak
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde hayatında hiç okula gitmeyen, kendi elleriyle yaptığı sipsiyi çalarak ünlenen ve 2 yıl önce UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi'ne alınan 74 yaşındaki Halime Özke, sipsi kültürünü yaşatmak istediğini belirterek, "Ben öldüğümde sipsi kültürü de yok olacak" dedi.
Beyağaç ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan 3 çocuk annesi ve 7 torun sahibi sipsi ustası Halime Özke, 7 yaşında koyun ve keçi otlatırken büyüklerinden sipsi çalmayı öğrendi. Hayatında hiç okula gidemeyen ancak kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Özke, kendini sipsi yapımı ve kullanımında oldukça geliştirdi. Özke, yaptığı sipsileri satarak ailesinin geçimini sağladı. Halime Özke, 2 yıl önce UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesine alındı.
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