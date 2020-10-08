Yavru kedinin kurtarılma anı kamerada
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde yaşandı. Evinin damında yer alan atık su borusunda bir yavru kedinin sıkıştığını gören ev sahibi, kendi imkanları ile kediyi çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kedinin sesinin geldiği noktada gider borusunun içerisine bıraktığı ip ile yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi hızla uzaklaşırken vatandaşlar ise titiz çalışma için ekiplere teşekkür etti.
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