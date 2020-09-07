Yer: Antalya... Çocuğun gözleri önünde dakikalarca kadını dövdü

07 Eylül 2020 Pazartesi, 16:55

Kadına şiddetin adresi Antalya'nın Kepez ilçesi oldu. Öğle saatlerinde Baraj Mahallesi'nde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen bir erkek, sokakta kadına şiddet uyguladı. Kadının boğazından tutan daha sonra yumruklar atan adamın o görüntüleri cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Dövülen kadının yanındaki çocuk ise bir sağa bir sola giderek o anları korku içinde izledi. Kadının, "Anneee" çığlığı şiddeti durdururken yoldan geçenlerin duyarsız kalması ise dikkati çekti.