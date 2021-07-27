Yerde bulduğu havai fişeğin patlamasıyla gözünden yaralandı

27 Temmuz 2021 Salı, 11:53

Olay, pazar günü Kars'ın Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Kerem Güneş, arkadaşlarıyla birlikte yerde gördüğü havai fişekleri patlattı. Havai fişeklerden biri Güneş'in sol gözüne isabet etti. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, daha sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayenede ciddi şekilde yaralanan sol göz görme yetisini tamamen kaybederken, yapılacak ameliyatla bütünlüğünün sağlanması planlanıyor.

"BENİM CANIM YANDI, BAŞKASININ YANMASIN"

Kerem'in babası Şerafettin Güneş, oğlunun görme sorunu yaşadığı belirterek, tek umutlarının ameliyat olduğunu söyledi. Güneş, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın. Oğlumun ameliyatla gözüne kavuşmasını istiyoruz" dedi.

"SOL GÖZÜNDE CİDDİ BİR HASAR VAR"

Fırat Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Balbaba, Kerem'in havai fişek patlamasıyla sol gözünde ciddi hasarların olduğunu ifade ederek, "Hastamızın havai fişek yaralanması geçirdiğini ve sol gözünde ciddi bir hasar olduğunu ilk muayenemizde müşahede ettik. Hastamızda planladığımız ışık hissi olmamasına rağmen glob bütünlüğünü sağlamayı planlıyoruz. Bundan başarılı olamazsak bir protez altyapısı oluşturup hastamızın bundan sonraki yaşantısını kozmetik olarak daha rahat geçirmesini sağlamaya çalışacağız" dedi.

Kerem Güneş ise, "Boş bir arazide 3 tane havai fişek bulduk. Arkadaşlarla 'patlatalım' dedik. Bir tanesi gözüme denk geldi." dedi.