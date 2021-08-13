Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınla ilgili N.S. gözaltına alındı. N.S., attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini belirtirken, mahkeme tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 17:34

Gebze'nin Eskihisar Mahallesi’nde salı günü otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı kuruyan otlar ve çalılar yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, N.S.’yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan N.S., ifadesinde, bölgede bulunduğu sırada yangının attığı sigara izmaritinden kazara çıktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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