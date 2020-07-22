Yılanların aşk dansı böyle görüntülendi
Kahramanmaraş’ta bir çift karayılanın dansı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir otomobilden gelen müziği duyan bir çift karayılanın aşk dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kırsal arazideki iş yerinden çıkan Cengiz Köfte, yol kenarında bir çift karayılan gördü. Yılanların otomobilde çalan müzikle birlikte hareketlendiğini gören Köfte, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Yılanlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Video Haberler
- Yılanların aşk dansı böyle görüntülendi
- Bülent Ecevit'in camideki tarihi görüntüleri
- Dev balina için 36 saatlik mücadele kamerada
- 'WhatsApp'tan haberleşiyorlar! Skandal görüntüler
- Antalya'da orman yangını
- Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurdu
- İstanbul'da çocuğa taciz iddiasına linç girişimi
- Dünya’ya gittikçe yaklaşmakta! Bursa'dan görüntülendi
- Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e: Haddini aşıp da...
- Şevval Sam ve Kalben'den Pınar Gültekin tepkisi