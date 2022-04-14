Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

14 Nisan 2022 Perşembe, 10:18

Ümraniye'de kâğıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti. Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kâğıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

