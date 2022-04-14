Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Abone Ol google-news

Ümraniye'de atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. Sürücünün çocuğu otomobilinin bagajına oturtarak yardım ettiği anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 10:18

Ümraniye'de kâğıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti. Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kâğıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler