Yol kavgasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:47

TEM Otoyolu’nda bir yıl önce yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu motosiklet sürücüsü Hasan S., araç sürücüsü Serdar Çekiç’e kurşun yağdırıp ölümüne neden olmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan S.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

9 Temmuz günü görülecek ilk duruşma öncesinde olaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sanık Hasan S. ile maktul Serdar Çekiç arasında yol verme konusu nedeniyle tartışma yaşandığı ve ardından sürücünün vurulması nedeniyle yoldan geçen vatandaşların olay yerinde toplandığı görülüyor.