Yol verme kavgasında levyeler konuştu
Bursa'da sürücülerin levyeli sopalı yol verme kavgası kameralara yansıdı.
Kavga, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol verme kavgasında iki araçta bulunan toplam beş kişi ellerine aldıkları levye ve demir sopalarla birbirlerine saldırdılar. Kavgada levyelerle araçlara da zarar veren iki grubun o anları ise başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.
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