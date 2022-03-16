Yolu kardan kapanan mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

16 Mart 2022 Çarşamba, 10:07

Bingöl'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolu kardan kapanan Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Kuruca mezrasında yaşayan yüksek tansiyon hastası Kevi Yaşar'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yolun kapalı olduğunun bildirilmesinin ardından UMKE ve sağlık ekipleri, tam paletli ambulansla yola çıktı. Mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları Yaşar'ı yine paletli ambulansla 6 saatlik çalışmanın ardından Genç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kevi Yaşar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

