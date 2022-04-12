Yunuslar tur teknesine eşlik etti
Antalya'nın Demre ilçesinde turistleri taşıyan tur teknesi ile Kaş'taki bir balıkçının teknesiyle yolculuğuna eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Demre'ye bağlı Kekova'da turistleri taşıyan bir teknenin yolculuğuna yunuslar eşlik etti. Turistler şaşkınlıkla izlediği yunusları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tur teknesini bir süre takip eden yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. Kaş ilçesinnde ise Kalkan Koyu'nda bir balıkçı, teknesiyle yolculuğuna eşlik eden yunusu telefon kamerasıyla görüntüledi.
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