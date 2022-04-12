Yunuslar tur teknesine eşlik etti

12 Nisan 2022 Salı, 17:00

Demre'ye bağlı Kekova'da turistleri taşıyan bir teknenin yolculuğuna yunuslar eşlik etti. Turistler şaşkınlıkla izlediği yunusları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tur teknesini bir süre takip eden yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. Kaş ilçesinnde ise Kalkan Koyu'nda bir balıkçı, teknesiyle yolculuğuna eşlik eden yunusu telefon kamerasıyla görüntüledi.

