Yurttaşın 'kırmızı et' itirafı gündem oldu!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 15:39

Yol TV, İstanbul Kasımpaşa'da vatandaşla birlikte bir aylık gelir ve giderlerini hesapladı. "Maaşınız veya geliriniz geçinmeniz için yeterli oluyor mu?" sorusu vatandaşlara yöneltilirken, bir vatandaşın yanıtı ise dikkat çekti.

İnşaat işçisi baba isyan ederek, "Zaten maaş almıyoruz. Nereden alıyoruz? İnşaatçıyım, 10 nüfusum var. Günlük çalışıyorum ama onu da bulamıyorum. Bir kızım üniversite okuyordu, o da zavallı bıraktı, çalışmaya başladı. Allah’tan o çalışıyor, o çalışmasa bizim de halimiz perişan" diye belirtti.

İnşaat işçisi baba ayrıca, "Bir buçuk, iki senedir kırmızı et yemedim, kimse biliyor mu" diye de sordu.