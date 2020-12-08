Yurttaşlar görüntüledi... Kedi tilkiyi böyle kovaladı
Başkent’te şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kedinin tilkiyi kovalaması dikkat çekti.
Çankaya ilçesi Muharrem Dalkılıç Parkı’nda yürüyüş yapan vatandaşlar ilginç bir ana tanıklık etti. Doğal hayatından uzaklaşan bir tilki parkta dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bu sırada ortaya çıkan bir kedinin tilkiye kafa tutarak kovalaması da vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşlar tilkinin zarar görmemesi için belediye ekiplerine haber verdi. Tilkinin vahşi bir hayvan olması dolayısıyla belediye ekipleri de durumu Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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