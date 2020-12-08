Yurttaşlar Muhittin Böcek'i böyle karşıladı

08 Aralık 2020 Salı, 15:51

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarı yapmıştı. Tedavi sürecinde özel hastanede durumu ağırlaşan Böcek, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Muhittin Böcek’e trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) tedavisi uygulandı. Sağlık durumu iyiye giden Muhittin Böcek, 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alındı. Sağlığına kavuşan Böcek, 3 Aralık’ta ise evine taburcu edildi.

YURTTAŞLARI SELAMLADI

5 gün evinde dinlenen Başkan Böcek, bugün saat 14.45 sıralarında makam aracı ve korumaları eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gelen Muhittin Böcek, kendisini bekleyen vatandaş ve gazetecileri camdan selamladı. Baş parmağıyla 'tamam' işareti yapan Böcek, “Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım. Sizleri selamlıyorum” dedi.







