Yurttaştan, Soyer'e: Bıktık artık bu düzeni değiştirin
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Küçük Menderes Havzası turu sırasında bir yurttaşla girdiği diyalog dikkat çekti.
Soyer ile sohbet eden Aynur isimli yurttaş, "Biz bıktık artık bu düzenden. Emekli maaşıyla 4 nüfus geçiniyoruz, yetmiyor. Herkes tarlasını satıyor. Bu düzeni düzeltin artık" diyerek yaşadıkları ekonomik güçlüğü anlattı. Soyer ise, "Bu toprağın insanı bizim baş tacımız. Canla başla onlar için çalışıyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız için bu düzen değişecek Aynur Abla! Kimse merak etmesin." dedi.
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