Yurttaştan, Soyer'e: Bıktık artık bu düzeni değiştirin

02 Nisan 2021 Cuma, 15:46

Soyer ile sohbet eden Aynur isimli yurttaş, "Biz bıktık artık bu düzenden. Emekli maaşıyla 4 nüfus geçiniyoruz, yetmiyor. Herkes tarlasını satıyor. Bu düzeni düzeltin artık" diyerek yaşadıkları ekonomik güçlüğü anlattı. Soyer ise, "Bu toprağın insanı bizim baş tacımız. Canla başla onlar için çalışıyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız için bu düzen değişecek Aynur Abla! Kimse merak etmesin." dedi.