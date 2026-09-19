Filizlenmeye son: Bir yıl boyunca taze kalan kışlık sarımsak saklama yöntemi

Evlerde kışlık hazırlıklar yapılırken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, büyük emeklerle alınan sarımsakların kısa sürede filizlenmesi, yumuşayıp kuruması ya da çürümesidir. Mutfakların vazgeçilmez lezzet kaynağı olan sarımsağı, tazeliğini ve aromasını kaybetmeden uzun süre korumak sanıldığı kadar zor değildir. Doğru saklama teknikleriyle sarımsaklarınızı bir yıl boyunca ilk günkü tazeliğinde tutabilir, yemeklerinizde pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. İşte kışlık sarımsaklarınızı korumanın en etkili ve pratik yolları...