Haşlarken bu adımlara dikkat edin: Bakliyatın gaz yapmasını önlemenin 10 yolu

Kuru fasulye, nohut, mercimek ve barbunya gibi bakliyatlar besleyici olsa da bazı kişilerde gaz ve şişkinliğe yol açabiliyor. Doğru ıslatma ve pişirme yöntemleriyle bu şikâyetleri azaltmak mümkün. Peki, bakliyatın gaz yapmasını önlemek için nelere dikkat edilmeli? İşte 10 etkili yöntem...

BAKLİYATIN GAZ YAPMASINI ÖNLEMENİN 10 YOLU 1. Bakliyatları önceden ıslatın Kuru fasulye, nohut ve barbunya gibi bakliyatları pişirmeden önce suda bekletmek, hem pişirme süresini kısaltabilir hem de gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Bakliyatların bir gece boyunca yeterli miktarda su içerisinde bekletilmesi tercih edilebilir.

2. Islatma suyunu kullanmayın Bakliyatlar bekletildikten sonra suyunun dökülmesi ve temiz suyla iyice durulanması önemlidir. Bekletme suyunun bazı sindirilemeyen karbonhidratları içerebilmesi nedeniyle pişirme işleminde yeni su kullanılması tercih edilebilir.

3. Haşlama suyunu değiştirmeyi deneyin Özellikle gaz ve şişkinlik sorunu yaşayan kişiler, bakliyatları kısa süre haşladıktan sonra ilk suyunu döküp temiz suyla pişirmeyi deneyebilir. Bu yöntem bazı kişilerde sindirim şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

4. Bakliyatları tamamen yumuşayana kadar pişirin Sert veya yeterince pişmemiş bakliyatlar sindirim sistemini daha fazla zorlayabilir. Bu nedenle nohut, kuru fasulye ve barbunya gibi bakliyatların tamamen yumuşayana kadar pişirilmesi önemlidir.

5. Bakliyatları iyi şekilde yıkayın Pişirme öncesinde bakliyatları bol suyla yıkamak, üzerindeki toz ve kalıntıların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Özellikle paketli ürünlerde pişirmeden önce durulama yapılması iyi bir hazırlık adımıdır.

6. Porsiyon miktarına dikkat edin Bakliyat tüketirken porsiyon miktarı da gaz oluşumu açısından önem taşıyabilir. Özellikle düzenli olarak bakliyat tüketmeyen kişilerin büyük porsiyonlarla başlaması yerine daha küçük miktarları tercih etmesi daha uygun olabilir.

7. Tüketim sıklığını yavaş yavaş artırın Lif bakımından zengin besinlere alışık olmayan kişilerde bakliyat tüketimi sonrasında daha fazla gaz ve şişkinlik görülebilir. Bu nedenle bakliyat tüketimini kademeli olarak artırmak, sindirim sisteminin yüksek lif içeriğine uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

8. Kimyon gibi baharatlardan yararlanabilirsiniz Kimyon, bakliyat yemeklerinde sık kullanılan baharatlardan biridir. Yemeğe aroma katmasının yanı sıra geleneksel olarak sindirimi desteklemek amacıyla da tercih edilir. Ancak kimyonun gaz oluşumunu kesin olarak önlediği söylenemez. Bu nedenle temel çözüm olarak değil, yemeğin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

9. Konserve bakliyatları durulayın Konserve nohut ve fasulye gibi ürünler kullanılmadan önce süzülüp bol suyla durulanabilir. Bu işlem, konserve sıvısının uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve bazı kişilerde sindirim şikâyetlerinin azalmasını sağlayabilir.

10. Kişisel toleransınızı dikkate alın Her kişinin bakliyatlara verdiği tepki aynı olmayabilir. Bazı kişiler nohut veya kuru fasulye tükettiğinde sorun yaşamazken bazı kişilerde belirgin gaz ve şişkinlik görülebilir. Bu nedenle hangi bakliyatların daha fazla rahatsızlık verdiğini gözlemlemek ve porsiyonları buna göre ayarlamak önemlidir.

HANGİ BAKLİYATLAR DAHA FAZLA GAZ YAPABİLİR? Kuru fasulye, nohut ve barbunya gibi bazı bakliyatlar, içeriklerindeki sindirimi zor karbonhidratlar nedeniyle gaz oluşumuna daha fazla neden olabilir. Mercimek de bazı kişilerde benzer şikâyetlere yol açabilir.

Ancak gaz oluşumu yalnızca bakliyatın türüne bağlı değildir. Porsiyon miktarı, hazırlama yöntemi, kişinin bağırsak yapısı ve genel beslenme düzeni de bu durumu etkileyebilir.