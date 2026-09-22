​Kabuğu zar gibi soyuluyor: Kışlık köz kapya biberi buzluğa atarken yapılan en büyük hata

Közlenen kapya biberlerin kabuklarını kolayca soymak için su kullanmak yerine biberleri sıcakken kapalı bir kapta bekletmek yeterli oluyor. Kendi buharıyla terleyen biberlerin kabukları daha kolay ayrılırken lezzeti de korunuyor, işte pratik köz biber soyma yöntemi...

KÖZ KAPYA BİBER NASIL HAZIRLANIR? Biberlerin lezzetini ve besin değerini koruyarak muhafaza etmek için geleneksel ve etkili yöntemleri tercih etmek gerekir. Doğru sıralama ile harika sonuçlar elde edilebilir: Fırınlama veya Közleme: Kapya biberleri fırında ya da ocakta, kabukları iyice kararıp yumuşayana kadar közleyin. Buharla Terletme: Fırından çıkan sıcak biberleri derin bir kaba alın ve üzerini hava almayacak şekilde kapatın. Kendi buharıyla terlemesini bekleyin. Bu aşamada asla su kullanmayın. Kolay Soyma: Yaklaşık on dakika bekletilen biberlerin kabukları, su gerektirmeden zar gibi ve zahmetsizce soyulacaktır. Doğrama ve Paketleme: Soyulan biberleri tercihinize göre dilimleyin veya bütün bırakarak kilitli buhar poşetlerine ya da saklama kaplarına yerleştirin. Dondurma: Hazırlanan paketleri derin dondurucuya kaldırarak kış boyunca güvenle tüketin.

KÖZLENMİŞ KAPYA BİBER BUZLUKTA NASIL SAKLANIR? Közlenmiş kapya biberlerin buzlukta saklanmasında en önemli aşamalardan biri, biberlerin tamamen hazırlanıp porsiyonlandıktan sonra uygun şekilde paketlenmesidir.

Biberler sıcak halde doğrudan buzluğa yerleştirilmemelidir. Közleme ve terletme işlemi tamamlandıktan sonra biberlerin uygun sıcaklığa gelmesi beklenmeli, ardından porsiyonlanarak saklanmalıdır.

Saklama kaplarının veya poşetlerin ağzının iyi kapatılması da biberlerin dış ortamdan hava almasını önlemek açısından önemlidir.