Cumhuriyet Gazetesi Logo
​Kabuğu zar gibi soyuluyor: Kışlık köz kapya biberi buzluğa atarken yapılan en büyük hata
Paylaş

​Kabuğu zar gibi soyuluyor: Kışlık köz kapya biberi buzluğa atarken yapılan en büyük hata

22.09.2026 20:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
​Kabuğu zar gibi soyuluyor: Kışlık köz kapya biberi buzluğa atarken yapılan en büyük hata

Kışlık köz kapya biber hazırlarken yapılan bu hata, lezzeti ve kıvamı etkiliyor. Biberleri suya tutmak yerine buharla terletmek gerekiyor, işte köz biber hazırlamanın doğru yöntemi...

​Kabuğu zar gibi soyuluyor: Kışlık köz kapya biberi buzluğa atarken yapılan en büyük hata

Közlenen kapya biberlerin kabuklarını kolayca soymak için su kullanmak yerine biberleri sıcakken kapalı bir kapta bekletmek yeterli oluyor. Kendi buharıyla terleyen biberlerin kabukları daha kolay ayrılırken lezzeti de korunuyor, işte pratik köz biber soyma yöntemi...

​Kabuğu zar gibi soyuluyor: Kışlık köz kapya biberi buzluğa atarken yapılan en büyük hata

KÖZ KAPYA BİBER NASIL HAZIRLANIR?

Biberlerin lezzetini ve besin değerini koruyarak muhafaza etmek için geleneksel ve etkili yöntemleri tercih etmek gerekir. Doğru sıralama ile harika sonuçlar elde edilebilir:

Fırınlama veya Közleme: 

  • Kapya biberleri fırında ya da ocakta, kabukları iyice kararıp yumuşayana kadar közleyin.

Buharla Terletme: 

  • Fırından çıkan sıcak biberleri derin bir kaba alın ve üzerini hava almayacak şekilde kapatın. Kendi buharıyla terlemesini bekleyin. Bu aşamada asla su kullanmayın.

Kolay Soyma: 

  • Yaklaşık on dakika bekletilen biberlerin kabukları, su gerektirmeden zar gibi ve zahmetsizce soyulacaktır.

Doğrama ve Paketleme: 

  • Soyulan biberleri tercihinize göre dilimleyin veya bütün bırakarak kilitli buhar poşetlerine ya da saklama kaplarına yerleştirin.

Dondurma: 

  • Hazırlanan paketleri derin dondurucuya kaldırarak kış boyunca güvenle tüketin.
​Kabuğu zar gibi soyuluyor: Kışlık köz kapya biberi buzluğa atarken yapılan en büyük hata

KÖZLENMİŞ KAPYA BİBER BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

  • Közlenmiş kapya biberlerin buzlukta saklanmasında en önemli aşamalardan biri, biberlerin tamamen hazırlanıp porsiyonlandıktan sonra uygun şekilde paketlenmesidir.
  • Biberler sıcak halde doğrudan buzluğa yerleştirilmemelidir. Közleme ve terletme işlemi tamamlandıktan sonra biberlerin uygun sıcaklığa gelmesi beklenmeli, ardından porsiyonlanarak saklanmalıdır.
  • Saklama kaplarının veya poşetlerin ağzının iyi kapatılması da biberlerin dış ortamdan hava almasını önlemek açısından önemlidir.
​Kabuğu zar gibi soyuluyor: Kışlık köz kapya biberi buzluğa atarken yapılan en büyük hata

KIŞ BOYUNCA TAZE TÜKETİM İÇİN PÜF NOKTALARI

Biberleri buzluktan çıkardığınızda taze pişmiş gibi lezzetli olması için bazı hususlara dikkat etmek önemlidir. Poşetleme aşamasında hava almamasına özen göstermek, ürünün ömrünü uzatır. Ayrıca biberleri porsiyonluk olarak saklamak, kullanılacağı kadarının çözülmesini sağlayarak kalan kısmın kalitesini korur. Bu özenli hazırlık sayesinde, soğuk kış günlerinde yazın en güzel tatlarını sofralarınıza taşıyabilirsiniz.

İlgili Konular: #Kışlık domates #kışlık #Köz kapya biberi

İlgili Haberler

Soğuk günlerin iç ısıtan lezzeti: Zencefilli havuç çorbası tarifi
Soğuk günlerin iç ısıtan lezzeti: Zencefilli havuç çorbası tarifi Havuç, patates ve taze zencefille hazırlanan zencefilli havuç çorbası, pürüzsüz kıvamı ve aromatik tadıyla soğuk günlerde sofralara geliyor.
Kış hazırlıkları başladı! Evde nefis bamya turşusu tarifi
Kış hazırlıkları başladı! Evde nefis bamya turşusu tarifi Kış hazırlıklarının sevilen lezzetlerinden bamya turşusu, sirke, sarımsak ve baharatlarla hazırlanıyor. Evde farklı bir turşu kurmak isteyenler, bamya turşusunun nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını ve bamyaların kıtır kalması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırıyor.
Görünümüyle büyülüyor, lezzetiyle mest ediyor! Mozaik kek tarifi
Görünümüyle büyülüyor, lezzetiyle mest ediyor! Mozaik kek tarifi Çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden mozaik kek, sade ve kakaolu hamurun bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Evde yumuşacık ve desenli bir kek yapmak isteyenler, mozaik kek tarifinin malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını araştırıyor.