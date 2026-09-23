​Konserve mısırlara boşa para vermeyin: Süt mısırı taneleriyle kışlık dondurucuya atma yöntemi

Yaz aylarında taze olarak alınan süt mısırları, doğru yöntemle hazırlanarak kış aylarında da kullanılabiliyor. Mısırları koçanından ayırıp taneli şekilde dondurucuya kaldırmak, hem yerden tasarruf sağlıyor hem de yemeklerde ihtiyaç duyulan miktarın kolayca kullanılmasına yardımcı oluyor. Peki, süt mısırı dondurucuda nasıl saklanır? İşte kışlık mısır hazırlamanın ayrıntıları...

SÜT MISIRI DONDURUCUDA NASIL SAKLANIR? Süt mısırını kışlık olarak saklamak için öncelikle taze, diri ve bozulmamış koçanlar seçilmelidir. Mısırların çok beklememiş olması, dondurucudan çıkarıldığında daha iyi sonuç alınmasına yardımcı olur. 1. Mısırları temizleyin Mısırların dış yapraklarını ve püsküllerini tamamen temizleyin. Ardından koçanları bol suyla yıkayarak üzerindeki kirleri giderin. 2. Mısırları kısa süre haşlayın Geniş bir tencerede suyu kaynatın. Temizlediğiniz mısırları kaynar suya bırakın ve kısa süre haşlayın.

Bu işlem, mısırın renginin ve yapısının dondurucuda daha iyi korunmasına yardımcı olur. Mısırları fazla haşlamamaya dikkat edin. 3. Soğuk suya alın Haşlama işleminin ardından mısırları doğrudan soğuk suya alın. Böylece pişme işleminin devam etmesi önlenir ve mısırların daha diri kalması sağlanır.

Ardından mısırları sudan çıkarıp tamamen süzülmeye bırakın. 4. Mısır tanelerini koçandan ayırın Soğuyan mısırları temiz bir kesme tahtasına alın. Keskin bir bıçak yardımıyla taneleri koçanın üzerinden aşağı doğru dikkatlice kesin.

Taneleri çok derinden kesmemeye özen gösterin. Amaç, koçanın sert kısmını mümkün olduğunca ayırarak yalnızca mısır tanelerini almaktır. 5. Mısırları porsiyonlara ayırın Mısır tanelerini tek kullanımlık miktarlarda poşetlere veya dondurucuya uygun kaplara paylaştırın.

Bu yöntem, bütün mısırı bir seferde çözündürmek yerine yalnızca ihtiyaç duyulan miktarın kullanılmasına yardımcı olur. 6. Havasını mümkün olduğunca alın Mısırları poşetlere doldurduktan sonra içindeki havayı mümkün olduğunca çıkarın ve poşetlerin ağzını sıkıca kapatın.

Poşetlerin üzerine hazırlama tarihini yazmak, dondurucuda ne kadar süredir beklediğini takip etmeyi kolaylaştırır. 7. Dondurucuya yerleştirin Hazırlanan mısırları dondurucunun uygun bölümüne yerleştirin. Mısırların ilk aşamada üst üste sıkışmaması, daha düzenli şekilde donmalarını sağlar.

SÜT MISIRI HAŞLAMADAN DONDURUCUYA ATILIR MI? Süt mısırı çiğ olarak da dondurulabilir ancak kısa süreli haşlama yöntemi, dondurucuda saklama açısından daha sık tercih edilir. Haşlama sonrasında hızlı şekilde soğutulan ve tamamen süzülen mısır taneleri, uygun şekilde paketlendiğinde kış aylarında farklı yemeklerde kullanılabilir. Çiğ olarak saklanacak mısırda ise tanelerin temiz, kuru ve taze olması önemlidir.

DONDURULMUŞ MISIR NASIL KULLANILIR? Dondurucuda saklanan mısır taneleri kullanılacağı zaman mutlaka tamamen çözündürülmek zorunda değildir. Kullanılacak tarife göre doğrudan tencereye, tavaya veya yemeğe eklenebilir. Dondurulmuş mısır; Salatalarda

Çorbalarda

Pilavlarda

Sebze yemeklerinde

Börek ve hamur işlerinde

Makarna tariflerinde

Ev yapımı pizzalarda

Garnitürlerde kullanılabilir.