Meyvelerin kararmasını önleyen küçük dokunuşlar: Tazeliğini daha uzun korumanın 6 yolu

Elma, armut, muz, avokado ve şeftali gibi bazı meyveler kesildikten veya soyulduktan sonra kısa sürede renk değiştirebiliyor. Hava ile temas eden meyvenin yüzeyinde gerçekleşen doğal değişimler, özellikle doğranmış meyvelerin daha hızlı kararmasına neden oluyor. Ancak birkaç basit uygulamayla bu süreci yavaşlatmak ve meyveleri daha uzun süre taze tutmak mümkün. İşte mutfakta kolayca uygulanabilecek 3 tatlı ve 3 tuzlu yöntem...