Sonbahar mutfağının vazgeçilmezleri: Ekim ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte mevsiminde yetişen sebze ve meyveler de sofralarda daha fazla yer almaya başlıyor. Sonbaharın bu döneminde pazarlarda ve manavlarda birbirinden farklı ürünleri bulmak mümkün. İşte Ekim ayında tüketilebilecek meyve ve sebzeler...

Serin havaların başlamasıyla birlikte karnabahar da tezgâhlarda daha fazla görülmeye başlıyor. Haşlama, fırınlama ve yemek yapımında kullanılabilen karnabahar, sonbahar sofralarının sevilen sebzeleri arasında bulunuyor.

EKİM AYI MEYVELERİ

Ekim ayında yazdan kalan bazı meyveler tezgâhlardan çekilirken sonbaharın kendine özgü meyveleri öne çıkıyor. Bu dönemde özellikle nar, elma, armut, üzüm, ayva ve mandalina gibi meyveler tüketilebiliyor.

1. Elma

Elma, sonbaharın en çok tercih edilen meyvelerinden biri. Ekim ayında farklı çeşitleriyle tezgâhlarda yer alan elma, ara öğünlerde veya tatlılarda kullanılabiliyor.

2. Armut

Armut da Ekim ayında mevsiminde tüketilebilecek meyveler arasında bulunuyor. Kendine özgü aromasıyla hem tek başına hem de çeşitli tatlılarda tercih edilebiliyor.

3. Nar

Nar, sonbahar denildiğinde akla gelen meyvelerden biri. Ekim ayında olgunlaşmaya başlayan nar, tane tane tüketilebildiği gibi salatalara da eklenebiliyor.

4. Ayva

Ayva, sonbahar aylarının sevilen meyveleri arasında yer alıyor. Özellikle Ekim ayında tezgâhlarda daha sık görülmeye başlayan ayva, çiğ tüketilebildiği gibi tatlı ve hoşaf yapımında da kullanılabiliyor.

5. Üzüm

Üzümün bazı çeşitleri Ekim ayında da tüketilmeye devam ediyor. Taze olarak yenebilen üzüm, farklı tariflerde de kullanılabiliyor.

6. Mandalina

Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte mandalina da tezgâhlarda yerini almaya başlıyor. Sulu ve aromalı yapısıyla sonbahar aylarının sevilen meyveleri arasında bulunuyor.

7. Kivi

Kivi, sonbaharın ilerleyen dönemlerinde tüketilebilen meyvelerden biri. Ekim ayından itibaren bazı bölgelerde hasat dönemi başlayabiliyor.

8. İncir