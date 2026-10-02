Sonbahar mutfağının vazgeçilmezleri: Ekim ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte mevsiminde yetişen sebze ve meyveler de sofralarda daha fazla yer almaya başlıyor. Sonbaharın bu döneminde pazarlarda ve manavlarda birbirinden farklı ürünleri bulmak mümkün. İşte Ekim ayında tüketilebilecek meyve ve sebzeler...
EKİM AYINDA HANGİ MEYVE VE SEBZELER YETİŞİR?
- Sonbaharın ortasına denk gelen Ekim ayında yaz meyve ve sebzelerinin birçoğu tezgahlardan çekilirken serin havalara uyum sağlayan yeni ürünler öne çıkıyor. Özellikle kış hazırlıklarının başladığı bu dönemde sebzeler yemeklerde, çorbalarda ve salatalarda daha fazla kullanılmaya başlanıyor.
- Ekim ayı aynı zamanda meyve çeşitliliğinin de sürdüğü aylardan biri. Mevsiminde yetişen ürünleri tercih etmek isteyenler için bu dönemde pazarlarda farklı seçenekler bulunuyor.
EKİM AYI SEBZELERİ
Ekim ayında yetişen sebzeler arasında özellikle sonbahar ve kış sofralarında sık kullanılan ürünler öne çıkıyor.
1. Kabak
- Kabak, Ekim ayında tüketilebilecek sebzeler arasında yer alıyor. Hafif yapısı sayesinde farklı yemeklerde kullanılabilen kabak, çorba, yemek ve salatalarda değerlendirilebiliyor.
2. Karnabahar
Serin havaların başlamasıyla birlikte karnabahar da tezgâhlarda daha fazla görülmeye başlıyor. Haşlama, fırınlama ve yemek yapımında kullanılabilen karnabahar, sonbahar sofralarının sevilen sebzeleri arasında bulunuyor.
3. Brokoli
- Brokoli de Ekim ayında sofralarda yerini alan sebzelerden biri. Çorbalardan salatalara kadar farklı tariflerde kullanılabilen brokoli, sonbahar ve kış döneminde sık tercih ediliyor.
4. Pırasa
- Pırasa, soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte mutfaklarda daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Zeytinyağlı yemeklerin yanı sıra farklı sebze yemeklerinde de değerlendirilebiliyor.
5. Ispanak
- Ekim ayı ıspanağın da öne çıktığı dönemlerden biri. Börek, yemek, çorba ve çeşitli karışımlarda kullanılabilen ıspanak, sonbahar mutfağında önemli bir yere sahip.
6. Havuç
- Havuç yılın farklı dönemlerinde tüketilebilse de Ekim ayında sonbahar sebzeleri arasında öne çıkıyor. Çiğ olarak tüketilebildiği gibi yemeklerde, çorbalarda ve salatalarda da kullanılabiliyor.
7. Turp
- Turp, sonbahar aylarında tezgâhlarda görülmeye başlayan sebzeler arasında bulunuyor. Özellikle salatalarda ve kahvaltı sofralarında tüketilebiliyor.
8. Lahana
- Lahana, Ekim ayıyla birlikte kış sofralarına hazırlıkların da başlamasını sağlayan sebzelerden biri. Çorba, yemek ve sarma gibi farklı şekillerde değerlendirilebiliyor.
9. Pancar
- Pancar da sonbahar döneminde tüketilebilecek sebzeler arasında yer alıyor. Haşlanarak, salatalarda veya farklı yemeklerde kullanılabiliyor.
10. Kereviz
- Kereviz, serin havaların başlamasıyla birlikte daha sık tüketilen sebzelerden biri. Özellikle zeytinyağlı yemeklerde ve çorbalarda kullanılabiliyor.
EKİM AYI MEYVELERİ
Ekim ayında yazdan kalan bazı meyveler tezgâhlardan çekilirken sonbaharın kendine özgü meyveleri öne çıkıyor. Bu dönemde özellikle nar, elma, armut, üzüm, ayva ve mandalina gibi meyveler tüketilebiliyor.
1. Elma
Elma, sonbaharın en çok tercih edilen meyvelerinden biri. Ekim ayında farklı çeşitleriyle tezgâhlarda yer alan elma, ara öğünlerde veya tatlılarda kullanılabiliyor.
2. Armut
- Armut da Ekim ayında mevsiminde tüketilebilecek meyveler arasında bulunuyor. Kendine özgü aromasıyla hem tek başına hem de çeşitli tatlılarda tercih edilebiliyor.
3. Nar
- Nar, sonbahar denildiğinde akla gelen meyvelerden biri. Ekim ayında olgunlaşmaya başlayan nar, tane tane tüketilebildiği gibi salatalara da eklenebiliyor.
4. Ayva
Ayva, sonbahar aylarının sevilen meyveleri arasında yer alıyor. Özellikle Ekim ayında tezgâhlarda daha sık görülmeye başlayan ayva, çiğ tüketilebildiği gibi tatlı ve hoşaf yapımında da kullanılabiliyor.
5. Üzüm
- Üzümün bazı çeşitleri Ekim ayında da tüketilmeye devam ediyor. Taze olarak yenebilen üzüm, farklı tariflerde de kullanılabiliyor.
6. Mandalina
- Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte mandalina da tezgâhlarda yerini almaya başlıyor. Sulu ve aromalı yapısıyla sonbahar aylarının sevilen meyveleri arasında bulunuyor.
7. Kivi
- Kivi, sonbaharın ilerleyen dönemlerinde tüketilebilen meyvelerden biri. Ekim ayından itibaren bazı bölgelerde hasat dönemi başlayabiliyor.
8. İncir
- Bazı incir çeşitleri Ekim ayında da bulunabiliyor. Yaz sonunda başlayan incir dönemi, sonbaharın ilk haftalarında da devam edebiliyor.