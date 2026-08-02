Yazın son lezzetleri sofralarda: Ağustos ayı sebze ve meyve rehberi

Yazın son ayı olan Ağustos, sebze ve meyve çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu dönemlerden biridir. Sıcak havaların etkisiyle olgunlaşan birçok ürün bu ayda hem pazarlarda hem de manavlarda daha sık görülür. Özellikle domates, biber, patlıcan ve kabak gibi yaz sebzeleri sofralarda yerini korurken; karpuz, kavun, üzüm, şeftali, nektarin ve incir gibi meyveler de Ağustos ayının öne çıkan seçenekleri arasında bulunur. İşte Ağustos ayı sebze ve meyve rehberi...

AĞUSTOS AYINDA TÜKETİLEBİLECEK SEBZELER

Ağustos ayında yaz sebzelerinin büyük bölümü tazeliğini korumaya devam eder. Özellikle sıcak hava koşullarında yetişen sebzeler, bu ayın sofralarında geniş yer bulur.

1. Domates

Ağustos ayının en çok tüketilen sebzelerinden biri Domatestir. Yaz döneminde olgunlaşan Domates, yoğun aroması ve sulu yapısıyla salatalardan soslara kadar pek çok tarifte kullanılabilir.

Domates;

Salatalarda,

Kahvaltılarda,

Sos ve yemeklerde,

Menemen gibi sıcak tariflerde,

Konserve ve kışlık hazırlıklarda

değerlendirilebilir.

2. Biber

Yeşil, kırmızı veya sivri çeşitleriyle Biber, Ağustos ayında mutfaklarda sıkça kullanılan sebzeler arasındadır. Dolma, kızartma, salata ve çeşitli yemeklerde kullanılabilen Biber, yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir.

3. Patlıcan

Patlıcan, Ağustos ayında bolca bulunan yaz sebzelerinden biridir. İmambayıldı, karnıyarık, közleme ve çeşitli sebze yemeklerinde kullanılabilir.

Közlenmiş Patlıcan, özellikle sıcak yaz günlerinde yoğurt ve çeşitli sebzelerle birlikte hafif bir öğüne dönüştürülebilir.

4. Kabak

Hafif yapısı nedeniyle yaz aylarında sık tercih edilen Kabak, Ağustos ayında da sofralarda yerini korur. Mücver, zeytinyağlı yemek, çorba ve fırın tariflerinde kullanılabilir.

5. Taze fasulye

Taze fasulye de Ağustos ayında tüketilebilecek yaz sebzeleri arasında bulunur. Zeytinyağlı olarak hazırlanabileceği gibi farklı sıcak yemek tariflerinde de kullanılabilir.

6. Barbunya

Yaz sonuna doğru tezgâhlarda daha sık görülmeye başlayan Barbunya, özellikle zeytinyağlı yemeklerde değerlendirilir. Taze olarak tüketilebildiği gibi kış ayları için de saklanabilir.

7. Salatalık

Yüksek su içeriğiyle sıcak havalarda ferahlatıcı bir seçenek olan Salatalık, Ağustos ayında da bolca tüketilir. Salatalarda, yoğurtlu tariflerde veya tek başına ara öğün olarak değerlendirilebilir.

8. Mısır

Yazın sevilen ürünlerinden biri olan Mısır, Ağustos ayında da tüketilebilir. Haşlama, közleme veya farklı tariflerin içerisinde kullanılabilir.

AĞUSTOS AYINDA TÜKETİLEBİLECEK MEYVELER

Ağustos ayı, meyve çeşitliliği açısından da oldukça zengin bir dönemdir. Yazın sıcak günlerinde serinletici özelliğiyle öne çıkan sulu meyvelerin yanı sıra yaz sonuna özgü bazı meyveler de tezgâhlarda yerini almaya başlar.

1. Karpuz

Yaz denildiğinde akla gelen meyvelerden biri olan Karpuz, Ağustos ayında da popülerliğini korur. Yüksek su içeriği sayesinde sıcak havalarda ferahlatıcı bir seçenek olabilir.

2. Kavun

Kavun, Ağustos ayında olgunlaşan ve yoğun aromasıyla öne çıkan yaz meyvelerindendir. Tek başına tüketilebildiği gibi kahvaltı ve çeşitli meyve tabaklarında da kullanılabilir.

3. Şeftali

Ağustos ayında lezzetini koruyan meyvelerden biri de Şeftalidir. Sulu ve aromatik yapısıyla hem doğrudan tüketilebilir hem de tatlı, komposto ve meyve salatalarında kullanılabilir.

4. Nektarin

Şeftaliye benzer aromasıyla bilinen Nektarin, Ağustos ayında taze olarak tüketilebilen meyveler arasında yer alır. Sert ve sulu yapısı sayesinde sıcak havalarda pratik bir ara öğün olabilir.

5. Erik

Bazı Erik çeşitleri Ağustos ayında da bulunabilir. Ekşi ve tatlı çeşitleriyle farklı damak zevklerine hitap eden Erik, tek başına veya meyve salatalarında tüketilebilir.

6. Üzüm

Ağustos ayıyla birlikte Üzüm çeşitleri de tezgâhlarda daha fazla görülmeye başlar. Taze olarak tüketilebildiği gibi farklı tariflerde değerlendirilerek de kullanılabilir.

7. İncir

Yaz sonunun öne çıkan meyvelerinden biri olan İncir, Ağustos ayında özellikle tatlı aromasıyla dikkat çeker. Taze olarak tüketilebileceği gibi kahvaltılarda, salatalarda ve çeşitli tatlılarda da kullanılabilir.

8. Böğürtlen

Ağustos ayında bulunabilen meyveler arasında Böğürtlen de yer alır. Kendine özgü aroması ve yoğun rengiyle öne çıkan bu meyve, tek başına tüketilebildiği gibi yoğurt, tatlı ve meyve salatalarında da değerlendirilebilir.

AĞUSTOS AYINDA SEBZE VE MEYVE ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mevsiminde ürün seçmek kadar tazeliğine dikkat etmek de önemlidir. Sebze ve meyve satın alırken ürünün görünümü, dokusu ve kokusu kontrol edilmelidir.

Sebze ve meyve seçerken;