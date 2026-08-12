1,5 dakikalık güneş tutulması turizmi: İspanya'da gecelik otel fiyatı 900 Euro çıktı

Doğanın nadir döngüleri ve gökyüzü olayları, küresel turizm pazarında ezber bozmaya devam ediyor. Turizmci Recep Yavuz, İspanya'dan gözlemlenecek tam Güneş tutulmasının ülkeye rekor seviyede turist ve ekonomik girdi sağlayacağını açıkladı. Yavuz, "1,5 dakikalık karanlık, otellerde dolulukları yüzde 100'e, bazı gecelik fiyatları ise 900 Euro'ya taşıdı" diyerek astronomi turizminin ulaştığı boyuta dikkat çekti.

447 BİN İLAVE ZİYARETÇİ VE 342 MİLYON EURO GELİR

İspanya Ekonomi Bakanlığı verilerine dayandırılan tahminlere göre tutulma haftasında ülkeye 164 bini yabancı, 282 bini ise yerli olmak üzere toplam 446 bin 700 ilave ziyaretçinin hareket etmesi bekleniyor. Bu hareketliliğin ilave turizm harcamasını 342 milyon Euro'ya, toplam ekonomik etkisini ise 347,6 milyon Euro'ya çıkaracağı hesaplanıyor. Ağustostaki otel rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 17,8'lik bir artış kaydedilirken planlı uçak koltuğu kapasitesi de yüzde 7,9 oranında yükseldi.

İÇ BÖLGELERDE OTEL FİYATLARI TAVAN YAPTI

Tutulmanın tam hat üzerinden izlenebildiği Asturias, A Coruña, Palma ve Zaragoza gibi bölgelerde otel dolulukları tavan yaptı. Yatak kapasitesi sınırlı iç alanlarda fiyat katlanması daha da çarpıcı boyutlara ulaştı. Soria kentinde iki kişilik oda fiyatlarının medyan değeri 116 Euro'dan 879 Euro'ya, León'da ise 59 Euro'dan 445 Euro'ya fırladı. Bazı apart dairelerde gecelik konaklama bedellerinin 1000 Euro'nun üzerine çıktığı görüldü.