1 kaşığı Klozeti temizliyor! Koku ve tüm lekeleri yok ediyor

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:56

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 09:56

Klozet temizliği bazen çok can sıkıcı olabilmekte. Klozet temizliği yaparken tüm koku ve lekeleri çıkarmanızı sağlayacak harika bir teknik paylaşacağız.

KARBONAT + SİRKE YÖNTEMİ

1 çorba kaşığı karbonat 1 su bardağı sirke aynı anda klozete dökülür ve lekeler iyice fırçalanır. Bir kaç dakika sonra sifon çekilir.

Bu işlemin ardından tüm lekeler yok olacak aynı zamanda da klozetten gelen koku yok olacaktır.

Klozet temizliği yaparken temizlik sirkesi kullanmanız önerilir.

ÇAMAŞIR SUYU YÖNTEMİ

Klozetin içine çamaşır suyu dökerek 5 dakika bekleyin ardından sert kıllara sahip bir fırça ile klozetin iç kısmını iyice fırçalayın. Bu işlemden sonra klozeti durulayın. Mineralli temizleyiciler ile klozetin içini yeniden fırçalayın. Güçlü bir kireç çözücü ile kireç kalıntılarını ardından temizleyin. Bu işlem biraz uzun sürmesi nedeniyle çoğu kişi tarafından tercih edilmiyor.



En etkili yöntem aslında karbonat ve sirke yöntemidir.



KOLA YÖNTEMİ



Evet çok şaşıracaksınız ama kolada klozet temizliğinde çok etkili. 1 litrelik kolayı lekelerin üzerine dökün ve iyice fırçalayın. Bir süre sonra klozetteki lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.



Bu yöntemleri istediğiniz zaman deneyebilirsiniz

