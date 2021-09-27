10 dakikalığına bakkala giden kişinin cipine yüzlerce arı doluştu

27 Eylül 2021 Pazartesi, 12:46

Fotoğraf: 9 News

New York Post'un haberine göre Sidney şehrinde yaşayan Rizwan Khan, bir bakkaldan alışveriş yapmak için cipini dükkanın önüne park etti.

Khan, 10 dakika sonra bakkaldan döndüğündeyse otomobilinin içine yüzlerce arı doluştuğunu fark etti. Sürücü ne yapacağını şaşırırken, etraftan merakla gelenler de olayın fotoğraflarını çekmeye başladı.

Öte yandan, Khan'ın şansı yaver gitti ve o sırada bir arıcı, otomobildeki arıları zarar vermeden dışarı çıkarabileceğini söyledi.

Khan, "Yaşlı bir adam bana yaklaştı ve 'Arıları ben alabilir miyim?' diye sordu. Ben de 'Tabii, al hepsi senin olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

HAYATIMI KURTARDI

Sürücünün yardımına koşan arıcı, çıplak elleriyle dikkatli şekilde arıları cipin içinden çıkarıp bir kutuya koydu ve yanında götürdü.

Arıcı için "Hayatımı kurtardı" diyen Khan, bundan sonra ne olursa olsun otomobilinin camlarını kapalı tutacağını söyledi.