10 dakikalığına bakkala giden kişinin cipine yüzlerce arı doluştu
Avustralya'da otomobilinden çıkıp bakkala giden kişinin otomobilini arılar işgal etti.
Fotoğraf: 9 News
New York Post'un haberine göre Sidney şehrinde yaşayan Rizwan Khan, bir bakkaldan alışveriş yapmak için cipini dükkanın önüne park etti.
Khan, 10 dakika sonra bakkaldan döndüğündeyse otomobilinin içine yüzlerce arı doluştuğunu fark etti. Sürücü ne yapacağını şaşırırken, etraftan merakla gelenler de olayın fotoğraflarını çekmeye başladı.
Öte yandan, Khan'ın şansı yaver gitti ve o sırada bir arıcı, otomobildeki arıları zarar vermeden dışarı çıkarabileceğini söyledi.
Khan, "Yaşlı bir adam bana yaklaştı ve 'Arıları ben alabilir miyim?' diye sordu. Ben de 'Tabii, al hepsi senin olsun' dedim" ifadelerini kullandı.
HAYATIMI KURTARDI
Sürücünün yardımına koşan arıcı, çıplak elleriyle dikkatli şekilde arıları cipin içinden çıkarıp bir kutuya koydu ve yanında götürdü.
Arıcı için "Hayatımı kurtardı" diyen Khan, bundan sonra ne olursa olsun otomobilinin camlarını kapalı tutacağını söyledi.
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