11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirilen saldırılar, dünya tarihinin en büyük terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Peki, 11 Eylül'de ne oldu? 11 Eylül Saldırıları ne zaman oldu? 11 Eylül Saldırılarında kaç kişi öldü?

11 EYLÜL SALDIRILARI NE ZAMAN OLDU?

11 Eylül Saldırıları, 11 Eylül 2001 Salı günü gerçekleştirildi. Saldırılar kapsamında 19 El Kaide mensubu tarafından dört yolcu uçağı kaçırıldı. Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne çarptı.

American Airlines'a ait üçüncü uçak, Washington'daki Pentagon binasına çarptı. Dördüncü uçak olan United Airlines Flight 93 ise yolcuların müdahalesinin ardından Pensilvanya eyaletinin Somerset County bölgesine düştü.

Dünya Ticaret Merkezi - İkiz Kuleler

11 EYLÜL'DE NE OLDU?

Saldırılar sabah saatlerinde kaçırılan dört yolcu uçağının hedeflere yönlendirilmesiyle başladı. New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nde bulunan İkiz Kuleler, uçakların çarpmasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kısa süre içinde çöktü.

Saldırılar yalnızca New York ile sınırlı kalmadı. Pentagon da hedef alınırken, Flight 93'ün Washington'daki bir hedefe ulaşamadan Pensilvanya'ya düşmesiyle saldırıların dördüncü ayağı sona erdi.

Pentagon

11 EYLÜL SALDIRILARINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

11 Eylül Saldırıları sonucunda 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, saldırılarda yaşamını yitiren kurbanları kapsıyor. 9/11 Memorial & Museum verilerine göre saldırılarda ayrıca binlerce kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde bulunanlar, Pentagon'daki kişiler, uçaklardaki yolcular ve mürettebat ile olaylara müdahale eden ilk yardım ekipleri yer aldı. Saldırılarda 441 ilk müdahale görevlisi yaşamını yitirdi.

Usame bin Ladin

11 EYLÜL SALDIRILARI'NI KİM YAPTI?

11 Eylül Saldırıları, Usame bin Ladin'in liderliğindeki El Kaide tarafından gerçekleştirildi. Saldırılar, 19 El Kaide mensubunun dört yolcu uçağını kaçırmasıyla gerçekleştirildi.

9/11 Memorial

11 EYLÜL SALDIRILARININ ARDINDAN NE OLDU?

Saldırıların ardından ABD'de ve dünyada güvenlik politikaları önemli ölçüde değişti. ABD yönetimi El Kaide'yi hedef alarak Afganistan'a askeri operasyon başlattı. Olaylar, uluslararası terörle mücadele politikalarının yanı sıra havaalanı güvenliği ve uluslararası ilişkiler üzerinde de uzun süreli etkiler yarattı.

New York'taki Dünya Ticaret Merkezi bölgesinde ise kapsamlı bir kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması yürütüldü. Ground Zero olarak anılan bölgede kurtarma ve iyileştirme çalışmaları yaklaşık dokuz ay sürdü ve resmi olarak 30 Mayıs 2002'de sona erdi.

11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılırken, New York'taki 9/11 Memorial'da saldırılarda ölen 2 bin 977 kişinin isimleri yaşatılıyor.