15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, 15 Temmuz Çarşamba İstanbul İETT, otobüs, metro toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, karar kapsamına alınan raylı sistem hatlarında yolculuklardan ücret alınmayacak. Uygulama, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yürürlüğe girdi. Ücretsiz ulaşım yalnızca kararda açıkça belirtilen hatlarda geçerli olacak.

15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz olacak hatlar şöyle:

- Başkentray

- Marmaray

- İZBAN

- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebiyle 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.