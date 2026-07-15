15 Temmuz Çarşamba gününün resmi tatil olması dolayısı ile AVM'lerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz'da bugün AVM'ler açık mı? 15 Temmuz AVM çalışma saatleri...

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI?

AVM'ler bugün yani 15 Temmuz Çarşmaba günü açık olacak. Saat 10.00 - 22.00 arasında AVM'ler günlük faalietlerine devam edecekler.

15 TEMMUZ AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

Türkiye genelinde AVM’lerin standart çalışma saatleri genellikle sabah 10:00 ile akşam 22:00 arasındadır. Ancak, resmi tatillerde bu saatler AVM yönetimine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bazı alışveriş merkezleri tatilin ilk saatlerinde kapalı kalıp öğleden sonra açılabilir veya erken kapanabilir.