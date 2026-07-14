15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle metrobüs hattında geçici ulaşım düzenlemesine gidilecek. Peki, 15 Temmuz'da hangi metrobüs durakları kapalı olacak, ne zaman açılacak? 15 Temmuz kapalı metrobüs durakları

15 TEMMUZ GÜNÜ HANGİ DURAKLAR KAPATILACAK?

Metrobüs seferlerinin Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz."