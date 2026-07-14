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15 Temmuz’da (yarın) hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz hastane çalışma saatleri

15 Temmuz’da (yarın) hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz hastane çalışma saatleri

14.07.2026 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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15 Temmuz’da (yarın) hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz hastane çalışma saatleri

15 Temmuz resmi tatil nedeniyle kamu kurumları ve kuruluşları kapalı olacak. Bunlar arasında hastaneler ve aile hekimleri de merak edilen kurumlar arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz’da (yarın) hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz hastane çalışma saatleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle pek çok kamu kurumu kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz’da (yarın) hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz hastane çalışma saatleri

15 TEMMUZ 2026 SAĞLIK OCAKLARI (AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ) AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2429 sayılı Kanun kapsamında tam gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Bu nedenle, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacaktır. Aile hekimleri resmi tatil sebebiyle hizmet vermeyecektir. Rutin muayene, reçete yazdırma, tahlil veya pansuman gibi işlemleriniz için 16 Temmuz Perşembe gününü beklemeniz gerekmektedir.

15 TEMMUZ 2026 HASTANELER AÇIK MI, POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil günlerinde hastanelerin hizmet standardı değişiklik göstermektedir:

Poliklinikler Kapalı: Kamu hastanelerindeki rutin poliklinik hizmetleri ve randevulu muayeneler 15 Temmuz günü yapılmayacaktır. MHRS ve ALO 182 üzerinden bu tarihe muayene randevusu verilememektedir.

Acil Servisler Kesintisiz Açık: Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin acil servis bölümleri 7/24 kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecektir. Acil müdahale gerektiren durumlar için hastanelerin acil servislerine başvurabilirsiniz.

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