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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta kapanacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapanacak, alternatif güzergahlar neresi olacak?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta kapanacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapanacak, alternatif güzergahlar neresi olacak?

2.08.2026 18:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta kapanacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapanacak, alternatif güzergahlar neresi olacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü birkaç gün, birkaç saatliğine trafiğe kapatılacak. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta kapanacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapanacak, alternatif güzergahlar neresi olacak?
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek belgesel dizi çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta kapanacak? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapanacak, alternatif güzergahlar neresi olacak?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPALI OLACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

EMNİYET ALTERNATİF YOLLARI DUYURDU

Yapılan planlamaya göre belirtilen tarih ve saatler arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

Beylerbeyi Köprü Katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı.

D-100 Karayolu kuzey istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren akım kapatılarak trafik Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına ise alternatif olarak kullanabilecek yollar şu şekilde belirtildi:

Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahları.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPANACAK?

İstanbul Valiliği, TRT'de 15 Temmuz'un 10'uncu yıldönümü sonrası yayıma başlayan “Asırlık Gece” isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek film çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı. 

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