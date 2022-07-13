1975 model otomobiline 'çocuğu' gibi bakıyor: '100 bin TL teklif edildi ama...'

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00

Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ertuğrul, 4 yıl önce oğlunun Babalar Günü'nde hediye olarak aldığı otomobiline çocuğu gibi bakıyor. Aynı zamanda klasik otomobil tutkunu da olan Ertuğrul, ikinci sahibi olduğu otomobiline 100 bin TL teklif edildiğini ileri sürerek aracını satmayı düşünmediğini söyledi.

OĞLUNUN BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ

Aracı 4 yıl önce oğlunun Babalar Günü'nde hediye olarak aldığını ifade eden Ertuğrul, "Araç 4 yıldır bende, ben ikinci sahibiyim. Oğlumun Babalar Günü hediyesi. Arabanın boyası soluk olduğundan genel bir bakım yaptırdım. Her şeyini orijinal yaptırdım yan sanayi tek parçası yok her şeyi orijinal” dedi.

100 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

1975 model olan aracına 100 bin TL teklif edildiğini ve satmayı düşünmediğini aktaran Ertuğrul, "Klasik araçlara özel bir ilgim var ve oğlumun babalar günü hediyesi. Satmak için değil binmek için bakım yaptırdım. 100 bin TL teklif edildi ama satmadım, satmayı da düşünmüyorum” diye konuştu.