1975 model otomobiline 'çocuğu' gibi bakıyor: '100 bin TL teklif edildi ama...'
Malatya’da yaşayan klasik otomobil tutkunu 65 yaşındaki Mehmet Ertuğrul, oğlunun hediyesi olan 1975 model otomobiline çocuğu gibi bakıyor. Ertuğrul, "100 bin TL teklif edildi ama satmadım, satmayı da düşünmüyorum" dedi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ertuğrul, 4 yıl önce oğlunun Babalar Günü'nde hediye olarak aldığı otomobiline çocuğu gibi bakıyor. Aynı zamanda klasik otomobil tutkunu da olan Ertuğrul, ikinci sahibi olduğu otomobiline 100 bin TL teklif edildiğini ileri sürerek aracını satmayı düşünmediğini söyledi.
OĞLUNUN BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ
Aracı 4 yıl önce oğlunun Babalar Günü'nde hediye olarak aldığını ifade eden Ertuğrul, "Araç 4 yıldır bende, ben ikinci sahibiyim. Oğlumun Babalar Günü hediyesi. Arabanın boyası soluk olduğundan genel bir bakım yaptırdım. Her şeyini orijinal yaptırdım yan sanayi tek parçası yok her şeyi orijinal” dedi.
100 BİN TL TEKLİF EDİLDİ
1975 model olan aracına 100 bin TL teklif edildiğini ve satmayı düşünmediğini aktaran Ertuğrul, "Klasik araçlara özel bir ilgim var ve oğlumun babalar günü hediyesi. Satmak için değil binmek için bakım yaptırdım. 100 bin TL teklif edildi ama satmadım, satmayı da düşünmüyorum” diye konuştu.
Video Haberler
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor!
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu
- Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi