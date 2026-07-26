20 yıllık macera sona erdi... Senaristi açıkladı: Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti

Arka Sokaklar cephesinden dizinin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, yaptığı paylaşımda projenin sona erdiğini duyurdu.

Yurdakul, 2006-2022 yılları arasında Erler Film çatısı altında çekilen dizinin, daha sonra D Media yapımcılığında üç sezon daha devam ederek 20. sezonunu tamamladığını hatırlattı.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken ise D Media ve Kanal D'nin aldığı ortak kararla dizinin devam etmeme yönünde karar verildiğini belirtti.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Paylaşımında duygusal ifadelere de yer veren Yurdakul, merhum Türker İnanoğlu'nun 2006 yılında başlattığı Arka Sokaklar serüveninin böylece sona erdiğini ifade etti.

Yaklaşık 20 yıl ve 751 hafta boyunca ekranlarda kalan dizinin seyircisine hak ettiği şekilde veda edemediğini dile getiren Yurdakul, projede emeği geçen herkese ve izleyicilere teşekkür etti.

"HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE VEDA EDEMEDİ"

Yurdakul şunları söyledi:

"Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.

Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi.

20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı.

Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz.

Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz.

Jenerik şarkımız 'Bambaşka bir şehir'den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka."