20 yıllık turşucu uyardı.. Turşu böyleyse zehirleyebilir. Yemeyin

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 19:45

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 19:45

20 yıldır turşuculuk yapan Turşucu İbrahim Gökçe dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Özellikle evde yapılan turşularda oluşan bir sorun hakkında uyardı. Turşunun üzeri beyazlaşmışsa o turşu yenmemeli diyen Gökçe uyardı.

Turşunun üzerinde çıkan beyaz katman, tuz miktarının az olmasından dolayı oluşmaktadır. Turşunun serin saklama koşullarında muhafaza edilmesi de büyük önem taşıyor. Turşuda zar şeklinde yoğunlaşan maya, organizmalar sebebiyle sebzelerin yumuşamasına da sebep olur. Yenilen bu turşu besin zehirlenmesine yol açabilir.



ÖNEMLİ HATIRLATMA

Bazı haber sitelerinde bu beyaz tabaka temizlendikten sonra turşunun tüketilebileceği öne sürülüyor. Oysa bu tümüyle yanlış. Bazen de turşuyu açtıktan ve tüketmeye başladıktan sonra oluşuyor bu tabaka. Ne yazık ki bu tabaka bir turşuda oluşmuşsa fazla çürüme olmuş demektir. Bu yüzden turşular lezzetini kaybeder ve tüketilemez hale gelir.

TURŞU NEDEN BOZULUR?

Turşular farklı farklı sebeplerden bozulur. Turşuyu yaparken kabımızın en üstüne yeteri kadar su koymadığımızda turşumuz açıklıkta kalınca bu tarz küflenmeler-bozulmalar meydana gelebilir. Turşumuzu tam bastıramayıp dışarıdaki havayla temas etmişse; genelde beyaz bir küf şeklinde bozulma meydana gelecektir.



TURŞUNUN BOZULMAMASI İÇİN BU PÜF NOKTALARI ATLAMAYIN