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2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası
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2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

20.08.2026 12:49:00
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Haber Merkezi
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2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

Netizens Choice Magazine tarafından düzenlenen "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylamasının sonuçları açıklandı. Milyonlarca oyla belirlen dev listede dünya yıldızlarını geride bırakan 3 Türk oyuncu ilk 5'e girmeyi başardı.

2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

Netizens Choice Magazine tarafından her yıl düzenlenen ve dünya genelinde internet kullanıcılarının oylarıyla şekillenen "Most Beautiful Woman Alive 2026" (2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını) oylaması sonuçlandı. Jüri heyetinden bağımsız, tamamen halk oylamasıyla belirlenen dev ankette bu yıl mobil uygulama, web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden on milyonlarca oy kullanıldı

2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

Hollywood starlarından K-pop idollerine kadar uzanan rekabette Türk oyuncular elde ettikleri başarıyla uluslararası alanda dikkat çekti.

İşte oylama sonuçlarına göre oluşan listede öne çıkan isimler ve Türk temsilcilerimiz...

2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

1. ZİRVEDE TAYLANDLI YILDIZ VAR

2026 yılının birincisi, 22 milyondan fazla oy toplayan Taylandlı oyuncu Lingling Sirilak Kwong oldu. Hong Kong doğumlu olan ve uluslararası çapta geniş bir hayran kitlesi edinen Kwong, aynı zamanda "En Güzel Taylandlı Oyuncu" seçilerek yılı çifte zaferle kapattı.

2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

2. Sıra - Sıla Türkoğlu

Geçtiğimiz 2025 yılının oylama şampiyonu olan Sıla Türkoğlu, bu yıl zirve takibini sürdürerek listenin 2. sırasında yer aldı

2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

3. Sıra - Yağmur Yüksel

Yurt dışında geniş bir kitleye ulaşan ve 2024 yılının birincisi olan Yağmur Yüksel, bu yıl 3. sırayı elde etti. Böylece son üç yılın şampiyonları listenin ilk üç basamağında yer almış oldu.

2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

5. Sıra - Su Burcu Yazgi Coşkun

Uluslararası alanda ciddi bir takipçi sayısına sahip olan Su Burcu Yazgı Coşkun, dev listede 5. sıraya yerleşerek ilk 5'teki Türk imzasını tamamladı.

2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

İLK 20'DEKİ DİĞER TÜRK TEMSİLCİLERİMİZ

Türkiye'nin listedeki ağırlığı ilk beşle sınırlı kalmadı. İlk 20 sıralamasında yer alan diğer Türk oyuncular şu şekilde sıralandı: 

8. Sıra: İlsu Demirci 

10. Sıra: Cemre Arda 

19. Sıra: Sinem Ünsal 

İlgili Konular: #güzellik yarışması