2026'nın En Güzel Kadınları açıklandı: Dünya listesinde Türk oyuncu fırtınası

Netizens Choice Magazine tarafından her yıl düzenlenen ve dünya genelinde internet kullanıcılarının oylarıyla şekillenen "Most Beautiful Woman Alive 2026" (2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını) oylaması sonuçlandı. Jüri heyetinden bağımsız, tamamen halk oylamasıyla belirlenen dev ankette bu yıl mobil uygulama, web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden on milyonlarca oy kullanıldı.

Hollywood starlarından K-pop idollerine kadar uzanan rekabette Türk oyuncular elde ettikleri başarıyla uluslararası alanda dikkat çekti. İşte oylama sonuçlarına göre oluşan listede öne çıkan isimler ve Türk temsilcilerimiz...

1. ZİRVEDE TAYLANDLI YILDIZ VAR 2026 yılının birincisi, 22 milyondan fazla oy toplayan Taylandlı oyuncu Lingling Sirilak Kwong oldu. Hong Kong doğumlu olan ve uluslararası çapta geniş bir hayran kitlesi edinen Kwong, aynı zamanda "En Güzel Taylandlı Oyuncu" seçilerek yılı çifte zaferle kapattı.

2. Sıra - Sıla Türkoğlu Geçtiğimiz 2025 yılının oylama şampiyonu olan Sıla Türkoğlu, bu yıl zirve takibini sürdürerek listenin 2. sırasında yer aldı

3. Sıra - Yağmur Yüksel Yurt dışında geniş bir kitleye ulaşan ve 2024 yılının birincisi olan Yağmur Yüksel, bu yıl 3. sırayı elde etti. Böylece son üç yılın şampiyonları listenin ilk üç basamağında yer almış oldu.

5. Sıra - Su Burcu Yazgi Coşkun Uluslararası alanda ciddi bir takipçi sayısına sahip olan Su Burcu Yazgı Coşkun, dev listede 5. sıraya yerleşerek ilk 5'teki Türk imzasını tamamladı.