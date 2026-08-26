2026'nın en iyi yaban hayatı fotoğrafları belirleniyor: Kutup ayısıyla yüz yüze gelen o kare gündem oldu

Kuzey Kutbu'nun en korkutucu yırtıcılarından biriyle yüz yüze gelmek nasıl bir his olurdu? Norveçli yaban hayatı fotoğrafçısı Audun Rikardsen'in çektiği kare, bir fokun bakış açısından bu anı yakalıyor. Fotoğraf, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen YılınYaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında "Övgüye Değer" işler arasında yer aldı. Peki bu kare nasıl yakalandı? Rikardsen Kuzey Kutbu'nda rehber olarak çalışırken, bir fokun açtığı nefes deliğine hareket sensörlü bir su altı kamerası yerleştirdi ve beklemeye başladı. Sabah dört sıralarında dişi bir kutup ayısı deliğe doğru yaklaştı ve aşağıya doğru baktı. Rikardsen kutup ayısının uzaklaşmasını sekiz saat bekledi, ardından kamerayı alıp görüntüleri inceledi.

Yakaladığı kareyi gördüğü anı şöyle anlattı: "Çok mutluydum. Çığlık atıyordum, muhtemelen kilometrelerce ötedeki tüm kutup ayılarını uyandırdım." Rikardsen daha önce de iki kez Yılın Yaban hayatı Fotoğrafçısı ödülünü kazanmıştı. 2019'da Kuşlar ve 2025'te Okyanuslar kategorilerinde ödül aldı. Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçılarına verilen ödüller tüm dallarda 13 Ekim 2026'da açıklanacak. Kazanan fotoğraflar Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenecek. İşte övgüye değer bazı diğer eserler...

Başlık: Uçma Sanatı Fotoğrafçı: Jack Crockford (İngiltere) Kategori: 15-17 Yaş - Yüksek Övgüye Değer Konum: Bushy Park, Londra Genç fotoğrafçı Crockford bu kareyi, yıllık göçlerinin ardından Afrika'dan Londra'ya dönen kırlangıçları izlerken yakaladı. Kuşlar havayı tiz sesleriyle doldurmuştu. Çoğu fotoğraf çekilemeyecek kadar yüksekte uçuyordu ancak alçaktan uçan birkaç tanesi Crockford'a istediği fotoğrafı çekme fırsatı verdi. Kırlangıçlar hayatlarının neredeyse tamamını havada geçirirler ve genellikle sadece yuva yapmak için yere inerler.

Başlık: Yüzeye Çıkarıldı Fotoğrafçı: Vegard Byrkjeland Aasen (Norveç) Kategori: Memeliler - Yüksek Övgüye Değer Yer: Kvænangen, Troms Bölgesi, Norveç Fotoğrafçı Aasen, Norveç Orka Araştırma Kurumu için drone uçururken, yetişkin bir katil balinanın ölmüş bir yavrunun cesedini taşıdığını fark etti. Katil balina, yavruyu tekrar tekrar su yüzüne çıkarmadan önce defalarca batmasına izin verdi; izlemesi zor bir an olsa da Aasen bunu kayda almanın önemli olduğunu düşündü. Orka bu davranışı, yavruyu hayata döndürmek veya korumak için yapmış olabilir. Katil balinaların daha önce de ölü yavrularını taşıdığı gözlemlenmişti. Bunlardan birinde, bir dişi orka ölü yavrusunu 17 gün boyunca taşımıştı. 2026 yılında yapılan bir çalışma, bu tür davranışların türler arasında düşünülenden daha yaygın olabileceğini gösteriyor.

Kaynak,Andrew Parkinson Başlık: Karanlığın Kanatları Fotoğrafçı: Andrew Parkinson (İngiltere) Kategori: Hayvan Portreleri - Mansiyon Ödülü Konum: Suların Buluşma Noktası Eyalet Parkı, Kuzey Pantanal, Brezilya Parkinson, Brezilya'nın Pantanal sulak alanlarında ölü bir timsahın üzerinde tüneyen bir kara akbabayı fotoğrafladı. Fotoğrafı uzakta bir tekneden, büyük bir telefoto lens kullanarak çekti. Akbaba uçup gittikten sonraysa, kadrajın dışında bekleyen bir jaguar ortaya çıktı. Parkinson ancak o zaman, timsahın kafasının arkasında olağan dışı şekilde temiz ve düz bir yara fark etti; bu yaranın muhtemelen bir sürat teknesinin çarpmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Başlık: Fırtınanın Gözü Fotoğrafçı: Dewald Tromp (Güney Afrika) Kategori: Hayvanlar ve Doğal Ortamları - Yüksek Övgüye Değer Konum: Namib Çölü, Swakopmund yakınları, Namibya Tromp, Namib Çölü'nde bir Namaqua bukalemununu fotoğraflarken, rüzgar aniden şiddetini artırdı, ve görüş mesafesini hızla azaltıp nefes almayı zorlaştıran bir kum fırtınası başladı. Çöl uzmanı olan bu bukalemunlar, nemi doğrudan havadan alabiliyorlar. Çiğ, derilerinde birikip, mikroskobik oluklar aracılığıyla ağızlarına doğru yönlendirilir; ayrıca dilleriyle bitkiler, kum ve kayalar üzerinde yoğunlaşan sis suyunu da toplayabilirler.

Başlık: Altın Sürüsü Fotoğrafçı: Bence Máté (Macaristan) - 2010 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülü sahibi Kategori: Kuşlar - Yüksek Övgüye Değer Konum: Ashnil Aruba Lodge, Tsavo Doğu Milli Parkı, Kenya Máté, küçük bir göletin etrafında toplanan kuşları izlerken, altın rengi öğleden sonra ışığında birden on binlerce kızıl gagalı quelea kuşu su içmek için aşağı doğru süzüldü. O kadar çok kuş vardı ki, kanatlarının hareketi 30 metre uzaktan bile hissedilebilen bir hava akımı yarattı. Kırmızı gagalı queleaların sürüleri iki milyon kuşa kadar ulaşabiliyor. Bu tür üreme çağındaki tahmini 1,5 milyar yetişkin bireyiyle, dünya üzerindeki en kalabalık yabani kuş türü olarak kabul ediliyor.

Başlık: Ortak Arkadaşlar Fotoğrafçı: Ernest Porter (Güney Afrika) Kategori: Kuşlar - Yüksek Övgüye Değer, Yer: Manyeleti Av Koruma Alanı, Mpumalanga, Güney Afrika Porter, bir yaban hayatı koruma alanındaki doğal yaşamı gözlemlerken, öğleden sonra ışığında bir beyaz gergedanın derisine gagasıyla sürtünen kızıl gagalı bir öküzkuşunu fotoğrafladı. Bu kuşlar gergedanların üzerinde yaşayan böceklerle besleniyor ve aynı zamanda tehlike yaklaştığında ev sahiplerini uyarmak için ses çıkararak nöbetçi görevi de görüyorlar. Kızıl gagalı öküzkuşu, Svahili dilinde "gergedanın bekçisi" anlamına gelen askari wa kifaru olarak biliniyor.

Başlık: Saniyelik Kaçış Fotoğrafçı: Jens Cullmann (Almanya) Kategori: Amfibiler ve Sürüngenler - Yüksek Övgüye Değer Konum: Orta Kalahari Milli Parkı, Botsvana Bir Afrika boğa kurbağası bir babul kelebeğine doğru hamle yapıyor ama ıskalıyor. Cullmann, daha önceki bir ziyaretinde şiddetli yağmurların ardından ortaya çıkan kurbağa yavrularını fark etmiş, ve ertesi ay geri döndüğünde göletlerin ve su birikintilerinin genç boğa kurbağalarıyla dolu olduğunu görmüştü. İki haftadan fazla bir süre boyunca genç kurbağaların "hareket eden her şeyi yediğini" izledi. 12 cm uzunluğa ulaşabilen Yetişkin Afrika boğa kurbağaları, yılın yaklaşık 10 ayını yer altında kış uykusunda geçirir. Yağmurların ardından ortaya çıkarak üreyip, büyük bir iştahla beslenirler.

Başlık: Gizli Ejderha Fotoğrafçı: Gil Wizen (İsrail/Kanada) Kategori: Omurgasızlar - Yüksek Övgüye Değer Yer: Wildsumaco Biyolojik İstasyonu, Napo Eyaleti, Ekvador Wizen, sadece 15 milimetre uzunluğundaki liken ejderhası çalı çekirgesini fotoğraflıyordu. Böcek, çevresindeki likenlerden ayırt edilmesini zorlaştıracak kadar iyi kamufle olmuştu. Wizen, böceği hareket ettiğinde fark etti ancak o anda bile kameranın vizöründen bakarken onu arka plandan ayırt etmekte zorlandı. Sadece Ekvador'un And Dağları'nda bulunan bu hayvanın dikenli zırhı, kamuflajını fark edebilen keskin gözlü yırtıcılardan korunmasına yardımcı oluyor.

Başlık: Fırtınanın Ortasında Sakinlik Fotoğrafçı: Shane Gross (Kanada) - 2024 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı ödülü sahibi Kategori: Daha Geniş Bir Bakış Açısı - Okyanuslar dalında Mansiyon Ödülü Yer: D'Arros Adası, Seyşeller Gross, gün doğumunda kıyıya yakın bir yerde iri gözlü trevally balığı (istavritgiller familyasından çatalkuyruklu yenebilir av balığı) sürüsünü fotoğraflarken, fırtına da yaklaşıyordu. Su altı ve üstünü aynı anda görüntüleyebilmek, kamerasının su içinde batmadan kalabilmesini sağlamak amacıyla fotoğraf makinesini ters çevirdi ve meraklı balığa doğru yavaşça ilerledi. Büyük gözlü trevally balığı dünyanın birçok yerinde avlanıyor ancak fotoğrafın çekildiği bu bölgede nispeten güvendeler. 2023 yılında, D'Arros Adası'nı çevreleyen sular, dünya çapındaki hükümetlerin 2030 yılına kadar dünyanın kara ve okyanus alanlarının %30'unu koruma girişiminin bir parçası olarak Deniz Koruma Alanı ilan edildi ve burada avlanmak yasaklandı.

Başlık: Havuz Başında Eğlence Fotoğrafçı: Loren Elliott (ABD) Kategori: Kentsel Yaban Hayatı - Övgüye Değer Konum: Monrovia, Kaliforniya, ABD Elliott, bir bölge sakininin evinde, bahçeden sık sık geçen kara ayıları fotoğraflayabilmek umuduyla, mutfak penceresinden saatlerce dışarıyı izledi. Sonunda bir ayının serinlemek için bahçedeki havuza girdiğini gördü ve o anı fotoğrafladı. Bu kare, konut projelerinin ayıların doğal yaşam alanlarına doğru yayıldığı Los Angeles'ta, giderek iç içe geçen yaban hayatı ve insan yerleşiminin görsel bir kanıtı.

Başlık: Okyanus Koruyucusu Fotoğrafçı: Ralph Pace (ABD) - 2025 Sualtı kategorisi birincisi Kategori: Daha Geniş Bir Bakış Açısı - Sulak Alanlar dalında Mansiyon Ödülü Konum: Monterey Körfezi, Kaliforniya, ABD Pace, akşam ışığında fotoğraf çektiği Monterey Körfezi'nin sığ sularındaki deniz çayırlarında bir deniz tavşanının süzüldüğünü gördü. Bu karşılaşmayı, "denizin son yeşil çayırlarını koruyan nazik bir devin" umut dolu bir görüntüsü olarak niteliyor. Deniz tavşanları, güneş ışığının çayırlara ulaşmasını engelleyebilen kırmızı algleri yiyerek, kıyı ekosistemleri için hayati önem taşıyan ve önemli bir karbon yutağı olan deniz çayırlarının yeniden canlanmasında önemli rol oynuyorlar.

Başlık: Gösteri Devam Ediyor Fotoğrafçı: Pietro Rojas (Guatemala) Kategori: Fotojurnalizm - Jüri Özel Ödülü Yer: Doha, Katar Şehirde hayvan gösterileri yapan bir sirk olduğunu öğrenen Rojas, kamerasını alıp sirke gitti, ve ağzı bağlı şekilde küçük bir motosiklete binen boz ayıyı fotoğrafladı. Ona göre bu sahne, hayvanın vahşi doğası ile ona dayatılan insan ortamı arasındaki zıtlığı vurguluyordu. Dünya genelinde 50'den fazla ülke, hayvanlarda yarattığı stres nedeniyle, yaban hayvanlarının sirklerde kullanılmasını yasakladı veya kısıtladı. Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışması, Londra Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenleniyor.

Başlık: Şehir Gezgini Fotoğrafçı: Sora Miyazawa (Japonya) Kategori: 11-14 Yaş - Üstün Başarı Ödülü Konum: Tokyo, Japonya Sora Miyazawa yağmur henüz dinmişken, bir caddede ilerleyen bir Doğu Japon kurbağasına rastladı. Kurbağa çalılıkların arasına geri sıçramadan önce, yavaş pozlamayla fotoğrafını çekti. Bu kurbağalar tipik olarak Doğu Japonya'daki ormanlarda, otlaklarda ve diğer karasal yaşam alanlarında bulunuyor, ancak kentsel ortamlara da oldukça iyi uyum sağladıkları biliniyor.

Başlık: Sincapsız Ağaçta Bir Yolculuk Fotoğrafçı: Allegra Hutton (ABD) Kategori: Memeliler - Yüksek Övgüye Değer Yer: Okavango Deltası, Botswana Hutton, daha önce bir tavşanı avlama girişiminde başarısız olan genç bir leoparın, bir sincabı ağaca kadar kovaladığını izlemişti. Sincap daha yükseğe tırmanarak kaçmayı başardı, leopar ise bir süre ağaca tutunup kaldıktan sonra sonunda beceriksizce geri çekildi. Genç leoparlar için hayatta kalmak hiç de kolay değil. Bağımsız bireyler olabilecek yaşa ulaşabilenlerin sayısı tüm yavruların ancak yarısı kadar. Karşılaştıkları tehditler arasında erkek leoparlar, aslanlar ve diğer yırtıcılar yer alıyor.