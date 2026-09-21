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2026 pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

2026 pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

21.09.2026 15:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

Sonbaharın etkisini artırması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı araştırılıyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

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2026 pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı, sonbaharın gelmesiyle birlikte yurttaşların gündeminde yer alıyor. Kış öncesinde yaşanması beklenen sıcak ve güneşli günleri değerlendirmek isteyenler, pastırma yazının başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

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PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteorolojik değerlendirmelere göre pastırma sıcakları, genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısı arasında etkili oluyor. 2026 yılı için yapılan tahminlerde ise bu ılık ve güneşli dönemin 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanması bekleniyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma yazı, genellikle 3 ila 10 gün arasında etkili oluyor. Bazı yıllarda birkaç gün süren bu dönem, kimi zaman iki haftaya kadar uzayabiliyor. 2026 yılında da pastırma sıcaklarının bölgelere göre farklılık göstermesi ve özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'da daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

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