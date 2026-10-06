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2026 pastırma yazı başladı mı? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

2026 pastırma yazı başladı mı? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

6.10.2026 10:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 pastırma yazı başladı mı? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

Sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, 2026 pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı da merak konusu oldu. Peki, 2026 pastırma yazı başladı mı? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?
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Sonbaharın kendini daha fazla hissettirmesi ve sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla birlikte pastırma sıcaklarının ne zaman görüleceği merak ediliyor. Peki, 2026 pastırma yazı başladı mı? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

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PASTIRMA YAZI BAŞLADI MI?

Pastırma yazı henüz başlamadı. Pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısı arasında görülüyor ve özellikle kasım ayında etkisini artırıyor. Birkaç gün ile bir hafta arasında süren bu dönem, hava koşullarına bağlı olarak zaman zaman iki haftaya kadar uzayabiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma yazı, genellikle 3 ila 10 gün arasında etkili oluyor. Bazı yıllarda birkaç gün süren bu dönem, hava koşullarına bağlı olarak iki haftaya kadar uzayabiliyor. 2026'da da pastırma sıcaklarının bölgelere göre farklılık göstermesi ve özellikle Marmara, Ege ile İç Anadolu'da daha belirgin yaşanması bekleniyor.

PASTIRMA SICAĞI NEDİR?

Pastırma sıcağı, sonbaharın son dönemlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı, güneşli, kuru ve genellikle rüzgârsız havaların yaşandığı dönemi ifade ediyor.

Bu süreçte gündüzleri yazı andıran ılık ve açık hava görülürken, geceleri açık gökyüzünün etkisiyle sıcaklıklar belirgin şekilde düşüyor ve ayaz etkisini gösteriyor. Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının artması, pastırma sıcaklarının en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

“Pastırma sıcağı” adının ise geleneksel pastırma yapımından geldiği kabul ediliyor. Anadolu'da etin kurutulması ve hazırlanması için gündüzlerin sıcak ve kurutucu, gecelerin ise serin ve ayaz olması uygun koşullar oluşturuyordu. Bu nedenle sonbaharın bu dönemindeki hava şartları halk arasında “pastırma sıcağı” veya “pastırma yazı” olarak adlandırıldı.

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