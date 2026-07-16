Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl Temmuz ayının son günlerinde başlayacak. Peki, 2026 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı başlangıç tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, hicri yılın ikinci ayı olan Safer ayı 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak. Halk arasında önem atfedilen Safer ayının ilk çarşambası da bu tarihe denk gelecek.

Hicri takvime göre Safer ayı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü sona erecek. 14 Ağustos 2026 Cuma günü ise hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel başlayacak.

SAFER AYI İBADETLERİ

Safer ayı, Hicrî takvimin ikinci ayıdır. Bu ay, bazı toplumlarda uğursuzlukla anılsa da, İslam’da böyle bir inanç geçerli değildir. Her ay gibi Safer de Allah’ın ayıdır ve müminler için ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir zaman dilimidir.