2026 sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksunun özellikleri neler? Sonbahar ekinoksunda ne olur?

Dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki yıllık hareketi sonucunda yılda iki kez gerçekleşen ekinokslardan biri olan sonbahar ekinoksu, doğanın döngüsünde devasa bir değişimin habercisi. Mevsim geçişlerinin en net hissedildiği bu özel günde gece ve gündüz süreleri dengelenirken, doğa da yepyeni bir ritme bürünür. Peki, 2026 yılında sonbahar ekinoksu tam olarak ne zaman yaşanacak, bu özel günde doğada neler değişiyor? İşte ayrıntılar...

SONBAHAR 2026 EKİNOKSU NE ZAMAN?

Yapılan astronomik hesaplamalara ve takvimlere göre; Sonbahar ekinoksu 23 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek.

23 EYLÜL EKİNOKSUNDA NELER OLUYOR?

Ekinoks kelime anlamı olarak "gece ve gündüzün eşitlenmesi" (gece-gündüz tünölü) demektir. 23 Eylül tarihinde gerçekleşen bu kozmik olay sırasında şu temel fiziksel ve uzaysal değişimler yaşanır:

Güneş ışınları Ekvator çizgisine dik açıyla düşer.

Dünyayı aydınlatan güneş ışınları her iki kutup noktasına da eşit mesafede konumlanır.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçerek dünyayı tam ortadan ikiye böler.

SONBAHAR EKİNOKSUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bu tarihte tüm dünyada gece ve gündüz süreleri birbirine eşitlenir ve yaklaşık 12'şer saat sürer.

23 Eylül sonbahar ekinoksu ile birlikte Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Bu süreç, kış gündönümüne (21 Aralık) kadar gecelerin uzaması şeklinde devam eder.

Kuzey Yarımküre sonbahar mevsimine adım atarken, Güney Yarımküre'de tam tersi bir süreç yaşanarak ilkbahar mevsimi başlar.

Ekinoks gününde güneş tam doğudan doğar ve tam batıdan batar, yön ekseninde kusursuz bir simetri oluşur.