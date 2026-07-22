Temmuz ayında gökyüzünde dikkat çeken bir dolunay gerçekleşecek. Yaz gecelerine eşlik edecek bu özel gökyüzü olayı, yalnızca görsel şöleniyle değil, astrolojik açıdan taşıdığı anlamlarla da merak uyandırıyor. Peki, 2026 Temmuz Geyik dolunayı ne zaman? Geyik dolunayı hangi burçta gerçekleşecek? Geyik dolunayının etkileri neler?

GEYİK DOLUNAYI NEDİR?

Geyik Dolunayı (Buck Moon), her yıl temmuz ayında meydana gelen dolunaya verilen isimdir. Bu adlandırmanın, Kuzey Amerika'daki bazı yerli topluluklarının gözlemlerine dayandığı biliniyor. Temmuz ayında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının çıkmaya başlaması nedeniyle bu dönemde gerçekleşen dolunaya Geyik Dolunayı adı verilmiştir.

GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN?

Yaz aylarının dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Geyik Dolunayı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Dolunayın en yoğun evresi Türkiye saatiyle yaklaşık 17.36 civarına denk geliyor. Dolunayın en iyi gözlemlenebileceği zaman ise hava koşullarına ve bulunduğunuz konuma bağlı olarak 29 Temmuz akşamı ve 30 Temmuz gecesi olacak.

GEYİK DOLUNAYI HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılındaki Geyik Dolunayı, Kova burcunda gerçekleşecek. Aynı dönemde Güneş'in Aslan burcunda bulunması, astrolojik açıdan Aslan-Kova eksenini öne çıkarıyor. Bu eksen; bireysel ifade ile toplumsal bağlar, kişisel hedeflerle ortak idealler ve özgürlük ihtiyacı ile ilişkiler arasındaki dengeyi temsil eden temalar üzerinden yorumlanıyor.

GEYİK DOLUNAYININ ETKİLERİ NELER?

Astrolojik yorumlara göre dolunaylar, tamamlanma, sonuçlanma ve farkındalık dönemleriyle ilişkilendirilir. Kova burcundaki bu dolunay ise özellikle sosyal çevre, arkadaşlıklar, gelecek hedefleri ve özgürleşme isteği gibi konuları ön plana çıkarabilir.

1. Sosyal çevrede yeni bir dönem başlayabilir

Dolunay sürecinde arkadaşlıklar ve sosyal ilişkiler daha fazla sorgulanabilir. Kişiler, kendilerini gerçekten destekleyen insanlarla yollarını sürdürmek isterken enerjilerini tüketen ilişkilerden uzaklaşma ihtiyacı hissedebilir.

Bu dönem, sosyal çevrede bazı ilişkilerin güçlenmesine veya bazı bağların doğal olarak sona ermesine neden olabilecek farkındalıklar getirebilir.

2. Gelecek planları yeniden gözden geçirilebilir

Kova burcunun özgürlükçü ve yenilikçi yapısı nedeniyle gelecek planları dolunayın öne çıkan başlıkları arasında olabilir. Uzun süredir ertelenen bir hedef yeniden gündeme gelebilir veya kişinin geleceğe dair düşüncelerinde önemli bir değişiklik yaşanabilir.

3. Özgürleşme ihtiyacı artabilir

Kendini kısıtlanmış hisseden kişiler, hayatlarında daha fazla alan ve özgürlük arayışına yönelebilir. İş, ilişkiler veya sosyal çevrede kişiyi zorlayan koşullar daha görünür hale gelebilir.

Bu süreçte önemli olan, ani kararlar vermek yerine kişinin gerçekten ne istediğini anlamaya çalışmasıdır.

4. Bireysellik ve toplumsal hayat arasında denge gündeme gelebilir

Aslan-Kova ekseni, "Ben ne istiyorum?" ile "Bizim için ne doğru?" sorularını karşı karşıya getirebilir. Bu nedenle dolunay döneminde bireysel ihtiyaçlarla grup içindeki sorumluluklar arasında denge kurmak önem kazanabilir.

5. Eski alışkanlıkları bırakma isteği güçlenebilir

Dolunay enerjisi, artık işe yaramadığı düşünülen alışkanlıkları ve düşünce kalıplarını fark etmeyi kolaylaştırabilir. Kişiler, kendilerini geçmişte tutan bazı davranışları geride bırakmak ve daha özgür bir yaşam düzeni oluşturmak isteyebilir.