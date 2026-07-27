Temmuz ayının son günlerinde gökyüzünde gerçekleşecek Kova Dolunayı, astroloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Özgürleşme, değişim, sosyal çevre ve gelecek planlarını öne çıkaracağı düşünülen bu dolunay, bazı burçlar için önemli farkındalıkların kapısını aralayabilir. Peki 2026 Temmuz Kova dolunayı ne zaman? Temmuz ayı dolunayı ne zaman başlayacak, etkiler neler? İşte ayrıntılar...

2026 TEMMUZ KOVA DOLUNAYI NE ZAMAN?

Gökyüzünde dolunay heyecanı yaşanırken, astroloji meraklılarının gündeminde bu kez Kova burcunda gerçekleşecek dolunay bulunuyor. Temmuz ayının son günlerinde meydana gelecek bu gökyüzü olayı, özellikle hayatında değişiklik yapmak isteyenler için dikkat çekici bir dönem olarak değerlendiriliyor. 2026 Kova Dolunayı, 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle yaklaşık 17.35'te gerçekleşecek.

DOLUNAY HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Temmuz ayının dolunayı Kova burcunda gerçekleşecek. Astrolojik açıdan Kova burcu; özgürlük, yenilik, farklı düşünme, sosyal çevre, arkadaşlıklar ve geleceğe yönelik hedeflerle ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle Kova Dolunayı döneminde kişinin hayatında artık kendisini kısıtlayan alışkanlıkları, ilişkileri veya düşünce kalıplarını sorgulaması mümkün olabilir. Uzun süredir ertelenen bir kararın gündeme gelmesi ya da geleceğe yönelik yeni bir plan yapılması da astrolojik yorumlarda öne çıkan temalar arasında yer alıyor.

KOVA DOLUNAYI'NIN ETKİLERİ NELER OLACAK?

Dolunaylar astrolojik yorumlarda genellikle tamamlanma, sonuçlanma ve farkındalık dönemleri olarak ele alınıyor. Kova burcundaki dolunay ise bu temalara özgürleşme ve yenilenme konularını ekleyebilir.

1. Özgürleşme isteği artabilir

Kova enerjisi, bireyselliği ve özgürlüğü ön plana çıkarır. Bu nedenle dolunay döneminde kişiler kendilerini kısıtlayan durumları daha fazla sorgulayabilir.

Uzun süredir devam eden ancak kişiye artık iyi gelmeyen alışkanlıklar veya ilişkiler yeniden değerlendirilebilir. "Böyle gelmiş, böyle gider" düşüncesi yerine farklı bir yol arama isteği güçlenebilir.

2. Gelecek planları gündeme gelebilir

Kova burcunun geleceğe dönük ve yenilikçi yapısı nedeniyle bu dönemde kariyer, eğitim, taşınma veya yaşam düzeniyle ilgili yeni hedefler üzerinde düşünmek mümkün olabilir.

Bazı kişiler için uzun vadeli bir planın netleşmesi, bazıları için ise daha önce belirlenen hedeflerin değiştirilmesi söz konusu olabilir.

3. Sosyal çevrede değişimler yaşanabilir

Arkadaşlıklar ve sosyal çevre de Kova Dolunayı'nın öne çıkan konuları arasında değerlendiriliyor. Bazı ilişkilerde mesafe koyma ihtiyacı ortaya çıkabilirken, yeni insanlarla tanışmak veya farklı sosyal gruplara dahil olmak da gündeme gelebilir.

Özellikle kişinin kendisini ait hissetmediği çevreleri sorgulaması ve kendisine daha yakın insanlarla bir arada olmayı tercih etmesi mümkün olabilir.