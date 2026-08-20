Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Peki, 2026 Türkiye’nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'de kaç milyon erkek ve kadın var?
GÜNCEL TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR?
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin nüfusu, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.
TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON ERKEK VE KADIN VAR?
Türkiye'deki erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişi oldu. Erkek nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 50,01 olarak kaydedildi.
Kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak açıklandı. Kadın nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 49,99 oldu.
Yaş Grubu: 0-4
Toplam Nüfus: 4.765.588
Erkek Nüfus: 2.444.893
Kadın Nüfus: 2.320.695
Nüfus Oranı: 5,5
Erkek: 5,7
Kadın: 5,4
Yaş Grubu: 5-9
Toplam Nüfus: 6.021.398
Erkek Nüfus: 3.088.059
Kadın Nüfus: 2.933.339
Nüfus Oranı: 7,0
Erkek: 7,2
Kadın: 6,8
Yaş Grubu: 10-14
Toplam Nüfus: 6.562.310
Erkek Nüfus: 3.366.378
Kadın Nüfus: 3.195.932
Nüfus Oranı: 7,6
Erkek: 7,8
Kadın: 7,4
Yaş Grubu: 15-19
Toplam Nüfus: 6.402.350
Erkek Nüfus: 3.284.059
Kadın Nüfus: 3.118.291
Nüfus Oranı: 7,4
Erkek: 7,6
Kadın: 7,2
Yaş Grubu: 20-24
Toplam Nüfus: 6.259.434
Erkek Nüfus: 3.205.802
Kadın Nüfus: 3.053.632
Nüfus Oranı: 7,3
Erkek: 7,4
Kadın: 7,1
Yaş Grubu: 25-29
Toplam Nüfus: 6.655.400
Erkek Nüfus: 3.391.991
Kadın Nüfus: 3.263.409
Nüfus Oranı: 7,7
Erkek: 7,9
Kadın: 7,6
Yaş Grubu: 30-34
Toplam Nüfus: 6.347.537
Erkek Nüfus: 3.217.760
Kadın Nüfus: 3.129.777
Nüfus Oranı: 7,4
Erkek: 7,5
Kadın: 7,3
Yaş Grubu: 35-39
Toplam Nüfus: 6.252.683
Erkek Nüfus: 3.154.299
Kadın Nüfus: 3.098.384
Nüfus Oranı: 7,2
Erkek: 7,3
Kadın: 7,2
Yaş Grubu: 40-44
Toplam Nüfus: 6.336.474
Erkek Nüfus: 3.189.906
Kadın Nüfus: 3.146.568
Nüfus Oranı: 7,3
Erkek: 7,4
Kadın: 7,3
Yaş Grubu: 45-49
Toplam Nüfus: 6.351.866
Erkek Nüfus: 3.189.282
Kadın Nüfus: 3.162.584
Nüfus Oranı: 7,4
Erkek: 7,4
Kadın: 7,3
Yaş Grubu: 50-54
Toplam Nüfus: 5.518.313
Erkek Nüfus: 2.755.008
Kadın Nüfus: 2.763.305
Nüfus Oranı: 6,4
Erkek: 6,4
Kadın: 6,4
Yaş Grubu: 55-59
Toplam Nüfus: 4.505.855
Erkek Nüfus: 2.267.528
Kadın Nüfus: 2.238.327
Nüfus Oranı: 5,2
Erkek: 5,3
Kadın: 5,2
Yaş Grubu: 60-64
Toplam Nüfus: 4.556.304
Erkek Nüfus: 2.236.347
Kadın Nüfus: 2.319.957
Nüfus Oranı: 5,3
Erkek: 5,2
Kadın: 5,4
Yaş Grubu: 65-69
Toplam Nüfus: 3.340.178
Erkek Nüfus: 1.612.664
Kadın Nüfus: 1.727.514
Nüfus Oranı: 3,9
Erkek: 3,7
Kadın: 4,0
Yaş Grubu: 70-74
Toplam Nüfus: 2.812.502
Erkek Nüfus: 1.299.512
Kadın Nüfus: 1.512.990
Nüfus Oranı: 3,3
Erkek: 3,0
Kadın: 3,5
Yaş Grubu: 75-79
Toplam Nüfus: 1.824.910
Erkek Nüfus: 785.542
Kadın Nüfus: 1.039.368
Nüfus Oranı: 2,1
Erkek: 1,8
Kadın: 2,4
Yaş Grubu: 80-84
Toplam Nüfus: 1.030.251
Erkek Nüfus: 415.181
Kadın Nüfus: 615.070
Nüfus Oranı: 1,2
Erkek: 1,0
Kadın: 1,4
Yaş Grubu: 85-89
Toplam Nüfus: 520.045
Erkek Nüfus: 188.785
Kadın Nüfus: 331.260
Nüfus Oranı: 0,6
Erkek: 0,4
Kadın: 0,8
Yaş Grubu: 90+
Toplam Nüfus: 257.204
Erkek Nüfus: 77.979
Kadın Nüfus: 179.225
Nüfus Oranı: 0,3
Erkek: 0,2
Kadın: 0,4