Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Peki, 2026 Türkiye’nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'de kaç milyon erkek ve kadın var?

GÜNCEL TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin nüfusu, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON ERKEK VE KADIN VAR?

Türkiye'deki erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişi oldu. Erkek nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 50,01 olarak kaydedildi.

Kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak açıklandı. Kadın nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 49,99 oldu.

Yaş Grubu: 0-4

Toplam Nüfus: 4.765.588

Erkek Nüfus: 2.444.893

Kadın Nüfus: 2.320.695

Nüfus Oranı: 5,5

Erkek: 5,7

Kadın: 5,4

Yaş Grubu: 5-9

Toplam Nüfus: 6.021.398

Erkek Nüfus: 3.088.059

Kadın Nüfus: 2.933.339

Nüfus Oranı: 7,0

Erkek: 7,2

Kadın: 6,8

Yaş Grubu: 10-14

Toplam Nüfus: 6.562.310

Erkek Nüfus: 3.366.378

Kadın Nüfus: 3.195.932

Nüfus Oranı: 7,6

Erkek: 7,8

Kadın: 7,4

Yaş Grubu: 15-19

Toplam Nüfus: 6.402.350

Erkek Nüfus: 3.284.059

Kadın Nüfus: 3.118.291

Nüfus Oranı: 7,4

Erkek: 7,6

Kadın: 7,2

Yaş Grubu: 20-24

Toplam Nüfus: 6.259.434

Erkek Nüfus: 3.205.802

Kadın Nüfus: 3.053.632

Nüfus Oranı: 7,3

Erkek: 7,4

Kadın: 7,1

Yaş Grubu: 25-29

Toplam Nüfus: 6.655.400

Erkek Nüfus: 3.391.991

Kadın Nüfus: 3.263.409

Nüfus Oranı: 7,7

Erkek: 7,9

Kadın: 7,6

Yaş Grubu: 30-34

Toplam Nüfus: 6.347.537

Erkek Nüfus: 3.217.760

Kadın Nüfus: 3.129.777

Nüfus Oranı: 7,4

Erkek: 7,5

Kadın: 7,3

Yaş Grubu: 35-39

Toplam Nüfus: 6.252.683

Erkek Nüfus: 3.154.299

Kadın Nüfus: 3.098.384

Nüfus Oranı: 7,2

Erkek: 7,3

Kadın: 7,2

Yaş Grubu: 40-44

Toplam Nüfus: 6.336.474

Erkek Nüfus: 3.189.906

Kadın Nüfus: 3.146.568

Nüfus Oranı: 7,3

Erkek: 7,4

Kadın: 7,3

Yaş Grubu: 45-49

Toplam Nüfus: 6.351.866

Erkek Nüfus: 3.189.282

Kadın Nüfus: 3.162.584

Nüfus Oranı: 7,4

Erkek: 7,4

Kadın: 7,3

Yaş Grubu: 50-54

Toplam Nüfus: 5.518.313

Erkek Nüfus: 2.755.008

Kadın Nüfus: 2.763.305

Nüfus Oranı: 6,4

Erkek: 6,4

Kadın: 6,4

Yaş Grubu: 55-59

Toplam Nüfus: 4.505.855

Erkek Nüfus: 2.267.528

Kadın Nüfus: 2.238.327

Nüfus Oranı: 5,2

Erkek: 5,3

Kadın: 5,2

Yaş Grubu: 60-64

Toplam Nüfus: 4.556.304

Erkek Nüfus: 2.236.347

Kadın Nüfus: 2.319.957

Nüfus Oranı: 5,3

Erkek: 5,2

Kadın: 5,4

Yaş Grubu: 65-69

Toplam Nüfus: 3.340.178

Erkek Nüfus: 1.612.664

Kadın Nüfus: 1.727.514

Nüfus Oranı: 3,9

Erkek: 3,7

Kadın: 4,0

Yaş Grubu: 70-74

Toplam Nüfus: 2.812.502

Erkek Nüfus: 1.299.512

Kadın Nüfus: 1.512.990

Nüfus Oranı: 3,3

Erkek: 3,0

Kadın: 3,5

Yaş Grubu: 75-79

Toplam Nüfus: 1.824.910

Erkek Nüfus: 785.542

Kadın Nüfus: 1.039.368

Nüfus Oranı: 2,1

Erkek: 1,8

Kadın: 2,4

Yaş Grubu: 80-84

Toplam Nüfus: 1.030.251

Erkek Nüfus: 415.181

Kadın Nüfus: 615.070

Nüfus Oranı: 1,2

Erkek: 1,0

Kadın: 1,4

Yaş Grubu: 85-89

Toplam Nüfus: 520.045

Erkek Nüfus: 188.785

Kadın Nüfus: 331.260

Nüfus Oranı: 0,6

Erkek: 0,4

Kadın: 0,8

Yaş Grubu: 90+

Toplam Nüfus: 257.204

Erkek Nüfus: 77.979

Kadın Nüfus: 179.225

Nüfus Oranı: 0,3

Erkek: 0,2

Kadın: 0,4