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2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler
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2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

11.08.2026 21:23:00
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Haber Merkezi
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2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

Yerküre, son yılların en hareketli ve sarsıntılı dönemlerinden birini geride bıraktı. 2026 yılı boyunca dünyanın farklı coğrafyalarında meydana gelen ve şiddeti 7 ile 7,8 arasında değişen büyük depremler, stratejik öneme sahip birçok şehri doğrudan etkiledi. Kimi bölgelerde gelişmiş altyapılar sayesinde felaketin eşiğinden dönülürken, kimi yerlerde ise sarsıntının izleri derin oldu.

2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

Bitung, Endonezya — 7,4

Kuzey Sulawesi'nin kritik liman ve ticaret merkezi olan Bitung'da meydana gelen depremde erken uyarı sistemleri sayesinde büyük bir felaketin önüne geçilirken, can kaybı yaşanmadı ve yalnızca hafif yaralanmalar rapor edildi.

2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

Miyako, Japonya — 7,4

Tohoku bölgesinin önemli kıyı ve balıkçılık üssü Miyako'yu sarsan depremde, ülkenin sağlam yapı altyapısı ve gelişmiş erken uyarı sistemleri sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmedi. 

2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

Kablalan, Filipinler — 7,8

Tarım ve lojistik geçiş noktası olan Mindanao/Kablalan hattında meydana gelen bu yıkıcı depremde resmi verilere göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1.300'ü aşkın vatandaş yaralandı.  

2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

Kota Belud, Malezya — 7,1

Sabah eyaletinin turizm ve tarım açısından öne çıkan yerleşimi Kota Belud'u etkileyen sarsıntıda şans eseri can kaybı yaşanmadı, yalnızca kısa süreli panik ve hafif maddi hasarlar oluştu.

2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

Luganville, Vanuatu — 7,3

Ülkenin ikinci büyük kenti ve ticaret merkezi olan Luganville'de gerçekleşen depremde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, şans eseri ölen ya da ağır yaralanan olmadı.

2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

Puerto Madero, Meksika — 7,3

Pasifik kıyısının stratejik liman kapısı Puerto Madero'da yaşanan sarsıntıda bazı binalarda hasar meydana gelirken, ölü veya ağır yaralı bilgisi rapor edilmedi.

2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

San Jose del Palmar, Kolombiya — 7,4

Tarım ve yerel ticaret yolları üzerinde yer alan San Jose del Palmar'daki deprem dağlık kesimlerde toprak kaymalarına yol açtı, olayda hafif yaralanan az sayıda vatandaş ayakta tedavi edildi.  

2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

San Felipe, Venezuela — 7,2

Yaracuy eyaletinin sanayi ve tarım merkezi olan San Felipe'de kaydedilen depremde bazı eski yapılar zarar görürken, yetkililer can kaybı yaşanmadığını doğruladı.

2026 yılında dünyayı sarsan depremler: Bu yıl meydana gelen 7 ve üzeri depremler

Neiafu, Tonga — 7,5

Vava'u adalar grubunun idari merkezi konumundaki Neiafu'yu vuran deprem sonrasında verilen tsunami alarmları ve hızlı tahliyeler sayesinde herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

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